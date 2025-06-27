Более триллиона долларов в год на войну: как НАТО готовится к нападению России

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Я очень ждал Гаагского саммита, чтобы понять, на что рассчитывать ближайшие 5 лет, ведь в последнее время стратегическая неопределенность сильно затянулась.

И действительно, сейчас стало понятно.

Что такое 5% ВВП европейских стран НАТО на оборону? Это 1.2 триллиона долларов ежегодно. Вдвое больше, чем Штаты тратили в среднем на оборону во время "холодной войны" с учетом инфляции.

Итак, вывод первый — Европа готовится к масштабной войне.

Перспектива НАТО для Украины никуда не делась.

Итак, вывод второй — Украина станет членом НАТО на следующий день после того, как будет атакована объединенная Европа.

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Переговоры по Украине — не раньше конца 2025 года: что стало понятно по итогам саммита НАТО в Гааге

Европейские вооруженные силы существуют в едином фреймворке НАТО. Никакого сепаратизма, хоть и 5 статья публично подвергается сомнению со стороны Президента США.

Это означает, что НАТО может воевать под разным лидерством на разных театрах. Скорее всего, Штаты потеряют европейское командование НАТО, а ЕС не будет сильно вмешиваться в то, что происходит в Южно-Китайском море. НАТО перестает быть международными силами США.

И это уже необратимо.

Также можно согласиться с Макроном, что невозможно строить общую безопасность, имея торговые войны. Вопрос тарифов должен быть согласован в ближайшее время. Попытка урвать от Европы кусок просто потому, что так хочется, очевидно не сработала, и надо спокойно выработать новые порядки международной торговли.

Больше всего понравился абсолютно трезвый взгляд на положение дел от Президента Финляндии Александра Стубба: НАТО перерождается для ответа на угрозу, ради которой ее создавали — сдерживать Россию.

И это, с одной стороны, хорошая новость для Украины, ведь дает возможности создать сильное государство и защитить свою территорию, а с другой — финальная точка относительно всех галлюцинаций на тему быстрого возвращения к довоенной жизни.

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