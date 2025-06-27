Более триллиона долларов в год на войну: как НАТО готовится к нападению России
Аналитик Евгений Найштетик очень ждал Гаагского саммита НАТО, чтобы понять, на что рассчитывать ближайшие 5 лет, ведь в последнее время стратегическая неопределенность сильно затянулась. И некоторые контуры будущего действительно очертились — стало понятно, что Европа готовится к войне и когда Украина станет реальным членом Альянса
Я очень ждал Гаагского саммита, чтобы понять, на что рассчитывать ближайшие 5 лет, ведь в последнее время стратегическая неопределенность сильно затянулась.
И действительно, сейчас стало понятно.
Что такое 5% ВВП европейских стран НАТО на оборону? Это 1.2 триллиона долларов ежегодно. Вдвое больше, чем Штаты тратили в среднем на оборону во время "холодной войны" с учетом инфляции.
Итак, вывод первый — Европа готовится к масштабной войне.
Перспектива НАТО для Украины никуда не делась.
Итак, вывод второй — Украина станет членом НАТО на следующий день после того, как будет атакована объединенная Европа.
Европейские вооруженные силы существуют в едином фреймворке НАТО. Никакого сепаратизма, хоть и 5 статья публично подвергается сомнению со стороны Президента США.
Это означает, что НАТО может воевать под разным лидерством на разных театрах. Скорее всего, Штаты потеряют европейское командование НАТО, а ЕС не будет сильно вмешиваться в то, что происходит в Южно-Китайском море. НАТО перестает быть международными силами США.
И это уже необратимо.
Также можно согласиться с Макроном, что невозможно строить общую безопасность, имея торговые войны. Вопрос тарифов должен быть согласован в ближайшее время. Попытка урвать от Европы кусок просто потому, что так хочется, очевидно не сработала, и надо спокойно выработать новые порядки международной торговли.
Больше всего понравился абсолютно трезвый взгляд на положение дел от Президента Финляндии Александра Стубба: НАТО перерождается для ответа на угрозу, ради которой ее создавали — сдерживать Россию.
И это, с одной стороны, хорошая новость для Украины, ведь дает возможности создать сильное государство и защитить свою территорию, а с другой — финальная точка относительно всех галлюцинаций на тему быстрого возвращения к довоенной жизни.
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