"Цивилизованный мир" стареет необратимо: почему преодолеть демографическую катастрофу может только молодежь в правительствах

72-летний Эрдоган, который опирается на правительство пенсионного возраста с ТОП-20 миллиардерами со средним возрастом 74 года и другими геронтами во главе всех институтов своей страны, жалуется, что у него демографическая катастрофа.

А как может быть иначе, если молодежь должна тянуть значительно больше, чем предыдущие поколения, без возможности подняться?

И это же касается не только Турции.

А в Штатах, Китае, ЕС не так же?

Надо заработать за себя и за того парня, которого невозможно выпереть на пенсию. Цены на жилье такие, что только работающий муж и жена могут себе это позволить.

Ну, а чтобы прирастали дети, их кто-то должен рожать.

А кто будет рожать, если мать должна работать и строить карьеру, а доходов отца никогда не хватит на многодетную семью? У успешной работающей женщины очень редко детей больше 2.

А с двумя детьми на фертильную женщину население не воспроизводится. И я уже не говорю о детской смертности и заболеваемости, о том, что кто-то будет геем или чайлдфри, кто-то погибнет в ДТП до того, как дать жизнь, кто-то не сможет построить стабильную семью и так далее.

Просто банально, когда 2 человека родили 2 человека, население не растет. Оно сокращается и уменьшает "кормовую базу".

Воспроизводство населения происходит не в государстве, а в семье. Чтобы в семье это происходило, доходов отца должно быть столько, чтобы прокормить всех и обеспечить жилье, отдых, развитие детей и тому подобное.

Так, как это было в эпоху бумеров.

Вопиющие старцы не могут решить эту проблему, потому что они и есть проблема.

В Турции средний возраст депутата парламента — за 50. В США Сенат имеет средний возраст 64. Конгресс КНР управляется Постоянным комитетом Политбюро, где средний возраст — 65+. ЕС — Урсула фон дер Ляйен (66), руководитель Совета Антониу Кошта (63), Лагард в ЕЦБ (70). Си Цзиньпин — 72, Путин — 73, Моди — 75, Нетаньяху — 76, Трамп — 79.

Это поколение принимает решения о пенсионном возрасте, налогообложении труда, жилищной политике, мигрантских квотах — и все эти решения оптимизированы под сохранение их активов и их власти, а не под создание условий, в которых 30-летние могли бы себе позволить троих детей.

Но чтобы найти каких-то других виноватых, они рассказывают сказки о "левых" и "правых". Чтобы позакрывали рты, бросают социальные подачки, которые никогда не сработают мотивирующим фактором рожать больше.

Каждый раз, когда вместо рождения местного малыша, отдается преференция пригласить взрослого трудового мигранта, сформированного другой культурой, происходит замещение местного населения. А еще "срок годности" мигранта меньше, потому что он уже приехал взрослый, и он также состарится, и также будет через какое-то время на шее у молодых.

Так что все без исключения решения, которые продуцируются геронтами по всему миру приведут к демографическим катастрофам цивилизованных обществ.

В то время, когда будут прирастать радикально-религиозные, и нецивилизованные общества, что приведет к нестабильности, войнам, проблемам с мировой экономикой и тому подобное.

