"Цивiлiзований свiт" старiє незворотно: чому подолати демографічну катастрофу може тiльки молодь в урядах

72-річний Ердоган, який спирається на уряд пенсійного віку з топ 20 мільярдерами із середнім віком 74 роки та іншими геронтами на чолі всіх інституцій своєї країни, жаліється, що в нього демографічна катастрофа.

А як може бути інакше, якщо молодь має тягнути значно більше, ніж попередні покоління, без можливості піднятися?

І це ж стосується не тільки Туреччини.

А в Штатах, Китаї, ЄС не так само?

Треба заробити за себе і за того хлопця, якого неможливо виперти на пенсію. Ціни на житло такі, що тільки чоловік, який працює та дружина можуть собі це дозволити.

Ну, а щоб був приріст дітей, їх хтось має народжувати.

А хто буде народжувати, якщо мати має працювати та будувати карʼєру, а доходів батька ніколи не вистачить на багатодітну сімʼю? В успішної жінки, що працює дуже рідко дітей більше 2.

А з двома дітьми на фертильну жінку населення не відтворюється. І я вже не кажу про дитячу смертність та захворюваність, про те, що хтось буде геєм або чайлдфрі, хтось загине в ДТП до того, як дати життя, хтось не зможе збудувати стабільну сімʼю тощо.

Просто банально, коли 2 людини народили 2 людини, населення не зростає. Воно скорочується і зменшує "кормову базу".

Відтворення населення відбувається не в державі, а в сімʼї. Щоб в сімʼї це відбувалося, доходів батька має бути стільки, щоб прогодувати всіх та забезпечити житло, відпочинок, розвиток дітей тощо.

Так, як це було в епоху бумерів.

Волаючі старці не можуть вирішити цю проблему, бо вони і є проблемою.

У Туреччині середній вік депутата парламенту — за 50. У США Сенат має середній вік 64. Конгрес КНР керується Постійним комітетом Політбюро, де середній вік — 65+. ЄС — Урсула фон дер Ляєн (66), керівник Ради Антоніу Кошта (63), Лагард в ЄЦБ (70). Сі Цзіньпін — 72, Путін — 73, Моді — 75, Нетаньягу — 76, Трамп — 79.

Це покоління ухвалює рішення про пенсійний вік, оподаткування праці, житлову політику, мігрантські квоти — і всі ці рішення оптимізовані під збереження їхніх активів і їхньої влади, а не під створення умов, у яких 30-річні могли б собі дозволити трьох дітей.

Але щоб знайти якихось інших винуватих, вони розповідають казки про "лівих" та "правих". Щоб позакривали роти, кидають соціальні подачки, які ніколи не спрацюють мотиваційним чинником народжувати більше.

Щоразу, коли замість народження місцевого малюка, віддається преференція запросити дорослого трудового мігранта, сформованого іншою культурою, відбувається заміщення місцевого населення. А ще "термін придатності" мігранта менший, бо він вже приїхав дорослий, і він також постаріє, і також буде через якийсь час на шиї у молодих.

Тож всі без виключення рішення, які продукуються геронтами по всьому світу, призведуть до демографічних катастроф цивілізованих суспільств.

В той час, коли приріст матимуть радикально-релігійні та нецивілізовані суспільства, що призведе до нестабільності, воєн, проблем зі світовою економікою тощо.

