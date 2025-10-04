Морские дроны плюс традиционные виды вооружения: чем важно сотрудничество с НАТО

Related video

Корея, 1952 год. Линкор USS Wisconsin (BB-64) поддерживает огнем войска ООН у побережья. Во время очередной миссии по кораблю попадает вражеский 155-мм снаряд с береговой батареи. Повреждения — незначительные, команда на местах, жертв нет. На мостике короткие команды, проверка систем и немедленный ответ.

Артиллерийский пост получает координаты батареи.

Линкор дает полный залп шестнадцатидюймовыми пушками.

Цель поражена, а заодно и все, что было рядом.

Эскортный корабль наблюдает за этим "асимметричным" ответом и передает семафором шуточный сигнал: "Temper, temper" — мол, сдержаннее, ребята!

На Wisconsin улыбаются и спокойно продолжают работу: запись в вахтенном журнале, осмотр повреждений, возвращение к заданию по огневой поддержке.

Эту историю рассказывают американские и британские моряки каждый раз, когда слышат о том, что надо заменить все большие корабли на морские дроны. Даже после славных побед наших проектов Magura, Sea Wolf и Sea Baby.

На прошлой неделе закончились крупнейшие в мире натовские учения по применению дронов и роботов REPMUS 2025.

Наши в целом показали себя хорошо.

Не гениально, но на достаточно высоком уровне.

Впрочем, главное, чтобы были правильные выводы, в первую очередь по применению. Я нигде не слышал, что только дронами можно достичь стратегического преимущества. Эти средства могут быть суперэффективны, но в комбинации с другими, в том числе и традиционными видами вооружения.

Например, Великобритания уже готовит новый проект Atlantic Bastion, где центральным компонентом будет фрегат (охотник за подлодками), который одновременно будет управлять целым флотом наводных дронов.

Поэтому важно, чтобы украинская индустрия развивалась не сама по себе, а в натовской среде. И очень хорошо, что прямо сейчас идет дискуссия о сотрудничестве инновационных экосистем Украины и некоторых стран НАТО.

