Здесь будет город-сад. Как наука и технологии изменят будущее человечества

В ближайшее время мы станем свидетелями появления генной, иммунной, реконструктивной и восстановительной терапий даже редких болезней. На подходе вакцины от ВИЧ / СПИД, гепатита С и других опасных инфекций. На подходе генетическая модификация москитов для элиминации малярии.

Но что станет с экономикой мира, если продолжительность жизни на пенсии составит более 40 лет?

Что станет с демографической ситуацией, если молодые люди не захотят заводить детей до 40?

Что будет происходить с культурой, если в одной семье под одной крышей будет одновременно жить пять поколений?

На мой взгляд, ответы на эти вопросы и будут самыми сенсационными изобретениями грядущего десятилетия.

Среди второстепенных вопросов, вместе с этим, не менее значимой является переработка мусора и использования экологических ресурсов. Я с нетерпением жду более широкого использования биоразлагаемых материалов, а также появления модифицированных организмов, которые помогут нам переварить весь тот пластиковый мусор, который отравляет почвы и воды по всей планете.

Очевидно, в ближайшие несколько десятилетий мы столкнемся с проблемой перенаселения Земли. Уже сейчас наш вид занимает половину этой планеты, и очевидно, для своего образа жизни использует значительно больше ресурсов, чем любые другие животные.

Поэтому я с воодушевлением наблюдаю за воплощением амбиций по заселению Марса и других планет. Станем ли мы межпланетной цивилизацией, сейчас зависит только от нашей воли, ведь все научные разработки уже позволяют это сделать.

Кроме того, я не верю, что здесь, на Земле, мы будем продолжать развиваться через бесконечную урбанизацию и уплотнение в мегаполисах.

Сегодняшняя пандемия только подчеркивает, насколько неустойчивой является такая стратегия развития. Именно поэтому, мне кажется, что именно сельская местность, через внедрение технологий шестого технологического уклада, позволит существенно улучшить как качество жизни, так и социально-экономические показатели.

Но для этого загородные дома должны стать пассивными не только с точки зрения энергетического баланса, но и экономического. Уже сейчас технологии микроклонировання растений и вертикального фермерства позволяют воспроизводить весь необходимый рацион питания в любой точке планеты.

То же самое должно произойти и в других сферах жизнедеятельности. Современные разработки 3д-печати ", клонирование, робототехника, дают возможность задуматься о том, что физическое перемещение товаров должно значительно сократиться. Зато перемещение информации об этих товарах для локального производства имеет значительно большие преимущества. В первую очередь, экономические.

Думаю, что идея экономической децентрализации — это то, что сейчас осознается по всему миру.

Представьте себе автономное поселение, больницы которого производят лекарства специально для решения вашей проблемы со здоровьем, на ферме выращиваются продукты по вашему вкусу, ваш ребенок проходит обучение по персонифицированной программе контента лучших учебных заведений мира, и весь этот образ жизни, еще в придачу приносит вам деньги, достаточные для того, чтобы откладывать на длительную старость.

Утопия?

Мне так не кажется, потому что все элементы этой идиллической картинки бытия уже существуют.

Единственное, чего нам не хватает сегодня — это быстрого персонального транспорта, который мог бы дешево перемещать нас на тысячи километров по нашему графику.

Но и эта задача сейчас решается.

Уже сегодня создают новое поколение электрических двигателей, которые смогут разгонять малые летательные аппараты до 500 км / ч.

Конечно, это изменит весь окружающий мир так же сильно, как в свое время появление железной дороги.