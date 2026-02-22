Лицензия на насилие: как ИИ меняет ценность человека и как это трансформирует общество

Предельная полезность плоти или Человек в мире висцеральной экономики

Этот пост, возможно, для кого-то может показаться очень левым, однако он основывается исключительно на моей подготовке по экономической теории и социологии.

Согласно закону предельной полезности, ценность ресурса определяется не его абстрактной важностью, а способностью каждой последующей единицы удовлетворять спрос. В 2026 году искусственный интеллект превратил интеллект в безграничный и практически бесплатный товар, обнулив экономическую ценность человеческих знаний. В этом новом мире "полезность" человека смещается с его разума на его биологию. Мы можем оказаться в висцеральной экономике, где главным товаром может стать то, что пока невозможно масштабировать кодом: наши физические ощущения, гормональные реакции, телесное присутствие и так далее. Мы больше не нужны как мыслители — мы нужны как сложные биологические субстраты, способные удовлетворять спрос на "живой" опыт.

Да и то не всегда.

Этот сдвиг неизбежно криминализирует выживание. Когда рациональный труд не кормит, единственной стратегией поддержания спроса становится эксплуатация плоти. Расцветают рынки тела: проституция, черная трансплантология, суррогатное материнство и т.д. Или более продвинутый вид физической эксплуатации искусственным интеллектом в виде digital sweatshops, где люди переваривают токсичный контент своими мозгами за стоимость низкокачественной пищи.

Параллельно растет предельная полезность насилия — поскольку ИИ лишен плоти, спрос на наемников и криминальное принуждение становится премиальным сегментом экономики. В этом мире насилие и биологический риск становятся "продуктами", которые машина не может выбросить на рынок в избытке.

Упадок человеческой рациональности является логичным финалом: в мире, где алгоритм всегда логичнее, быть разумным становится экономически невыгодно. Мы дрейфуем к состоянию инстинктивных потребителей или "биологического топлива", где ценность жизни диктуется исключительно рынком висцеральных услуг. Мы можем стать еще менее рациональными, ведь нам может остаться исключительно чувствовать, страдать и рисковать телом там, где код пока остается бессильным.

Чтобы не стать просто мясом, мы как человечество должны немедленно вывести человеческое достоинство за пределы экономических графиков.

Мы знаем, что происходит в обществах, где с детства мальчики мечтают стать бандитами, а девочки — проститутками.

На этот раз все может быть значительно хуже.

По сути, ситуация может очень быстро стать революционной и взрывоопасной из-за того, что по меньшей мере для нескольких миллиардов людей насилие станет единственным возможным социальным лифтом.

