Ядерний удар із Білорусі: Путін планує знищити Київ за лічені хвилини, — експерт

За оцінками Юрія Фельштинського, американського дослідника і давнього критика російського президента, зараз тривають перші дні Третьої світової. А 24 лютого буде вписано в підручники історії як дата її початку.

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Кремль може використати білоруську територію як майданчик для запуску ядерної зброї. Якщо Білорусь поступиться вимогою російського президента Володимира Путіна і погодиться розмістити ЯО, то Київ може бути знищений за лічені хвилини, попередив американський історик Юрій Фельштинський, передає The Sun.

Історик порівнює теперішній час із 1939-м роком, коли почалася Друга світова війна.

"Ми живемо в 1939, 40 році, а 24 лютого буде вписано в підручники історії як початок Третьої світової війни. Це наше 1 вересня 1939-го. Питання лише в тому, скільки ця війна триватиме і яку ціну нам доведеться заплатити", — наголосив дослідник.

Водночас, на думку історика, котрий народився в СРСР, Путін боїться прямого протистояння з НАТО, тому використовує Мінськ як маріонетку та підштовхує до застосування ядерної зброї, щоб перевірити Захід на міцність.

"Знаючи Путіна і знаючи, що він шукає можливості для застосування неконвенційних засобів, я можу припустити, що він, найімовірніше, спробує перемістити ядерну зброю з Білорусі", — пояснив Фельштинський, додавши, що таку можливість мало обговорюють, через те, що, швидше за все, існує якась негласна заборона. Але натомість Путін, на його думку, виношує плани застосування ядерної зброї з Білорусі.

Білоруські війська не беруть участі у війні в Україні, проте президент РБ Олександр Лукашенко дозволяє Росії запускати безпілотники та винищувачі. Ба більше, на початку масштабного вторгнення російські війська йшли на Київ саме з Білорусі.

Все може змінитися найближчим часом. У серпні Лукашенко заявляв, що білоруські військові літаки переобладнали і тепер можуть нести ядерні заряди. Росія також обіцяла відправити Лукашенку ракети "Іскандер" із ядерними боєголовками.

Юрій Фельштинський вважає, що єдиний спосіб зняти ядерну загрозу — зосередитися на Білорусі, тому що, на його думку, Путін не завдаватиме ядерного удару з території РФ.

"Для нього це схоже на самогубство. Я б зосередив зусилля на Білорусі та спробував вивести її з-під контролю Путіна", — радить історик.

Війна в Україні: що буде далі?

Дослідник вважає, що Путін спробує окупувати й анексувати ще більше українських територій. Але навряд чи йому це вдасться: сім місяців війни показали, що Путін не має конвенційної армії, яка була б здатна протистояти Україні.

"Єдиний спосіб зупинити Путіна — завдати Росії рішучої поразки, такої, яку зазнала Німеччина чи Японія в 1945-му році", — сказав він.

[ + – ] Історик Юрій Фельштинський

Юрій Фельштинський, автор книг "Взрывая Украину. Возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны" та "ФСБ взрывает Россию", присвячених ролі російських силовиків у вибухах житлових будинків у Росії в 1999 році.

Нагадаємо, що РФ відправить у Білорусь 40 іранських дронів-камікадзе та 13 ешелонів із боєприпасами. З Білорусі вже перекинуто до Криму 12 вагонів із Гомельської області. За даними української розвідки, незабаром у Ростовську область прибуде нова партія озброєнь і техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що Європа відповіла на масований обстріл українських міст новим постачанням озброєнь. За словами Жозепа Борреля, додаткова військова підтримка вже прямує до України.