Ядерный удар из Беларуси: Путин планирует уничтожить Киев за считаные минуты, — эксперт

По оценкам Юрия Фельштинского, американского исследователя и давнего критика российского президента, сейчас идут первые дни Третьей мировой. А 24 февраля будет вписано в учебники истории как дата ее начала.

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Кремль может использовать белорусскую территорию как площадку для запуска ядерного оружия. Если Беларусь уступит требованию российского президента Владимира Путина и согласится разместить ЯО, в таком случае Киев может быть уничтожен за считанные минуты, предупредил американский историк Юрий Фельштинский, передает The Sun.

Историк сравнивает нынешнее время с 1939-м годом, когда началась Вторая мировая война.

"Мы живем в 1939, 40 году, а 24 февраля будет вписано в учебники истории как начало Третьей мировой войны. Это наше 1 сентября 1939-го. Вопрос лишь в том, сколько эта война будет продолжаться и какую цену нам придется заплатить", — отметил исследователь.

Вместе с тем, по мнению родившегося в СССР историка, Путин боится прямого противостояния с НАТО, поэтому использует Минск как марионетку и подталкивает к применению ядерного оружия, чтобы проверить Запад на прочность.

"Зная Путина и зная, что он ищет возможности для применения неконвенциональных средств, я предположу, что он, вероятнее всего, попытается переместить ядерное оружие из Беларуси", — пояснил Фельштинский, добавив, что такую возможность мало обсуждают, из-за того, что, скорее всего, существует некий негласный запрет. Но вместе с тем Путин, по его мнению, вынашивает планы применения ядерного оружия из Беларуси.

Белорусские войска не участвуют в войне в Украине, однако президент РБ Александр Лукашенко позволяет России запускать беспилотники и истребители. Более того, в начале масштабного вторжения российские войска шли на Киев именно из Беларуси.

Все может измениться в ближайшее время. В августе Лукашенко заявлял, что белорусские военные самолеты были переоборудованы и теперь могут нести ядерные заряды. Россия также обещала отправить Лукашенко ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками.

Юрий Фельштинский считает, что единственный способ снять ядерную угрозу — сосредоточиться на Беларуси, потому что, по его мнению, Путин не будет наносить ядерный удар с территории РФ.

"Для него это сродни самоубийству. Я бы сосредоточил усилия на Беларуси и попытался вывести ее из-под контроля Путина", — советует историк.

Война в Украине: что будет дальше?

Исследователь считает, что Путин попытается оккупировать и аннексировать еще больше украинских территорий. Но вряд ли ему это удастся: семь месяцев войны показали, что у Путина нет конвенциональной армии, которая была бы способна противостоять Украине.

"Единственный способ остановить Путина — нанести России решительное поражение, такое, какое потерпела Германия или Япония в 1945-м году", — сказал он.

[ + – ] Историк Юрий Фельштинский.

Юрий Фельштинский, автор книг "Взрывая Украину. Возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны" и "ФСБ взрывает Россию", посвященной роли российских силовиков во взрывах жилых домов в России в 1999 году.

Напомним, что РФ отправит в Беларусь 40 иранских дронов-камикадзе и 13 эшелонов с боеприпасами. Из Беларуси уже переброшены в Крым 12 вагонов из Гомельской области. По данным украинской разведки, скоро в Ростовскую область прибудет новая партия вооружений и техники.

Ранее Фокус сообщал, что Европа ответила на массированный обстрел украинских городов новыми поставками вооружений. По словам Жозепа Борреля, дополнительная военная поддержка уже направляется в Украину.