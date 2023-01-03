"Беспочвенные обвинения": Иран отрицает помощь РФ в войне против Украины

Официальный Киев, как считают в иранском МИД, должен заняться поиском решений выхода из "кризиса", поскольку сотрудничество с Москвой осуществлялось еще до вторжения в Украину.

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Иран не является стороной полномасштабного вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Об этом заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Нассер Канаани.

По его словам, обвинения в адрес Ирана о продолжающихся поставках России дронов-камикадзе Shahed, которые активно используются для ударов по украинским городам, являются "беспочвенными".

Нассер Канаани утверждает, что Тегеран не является стороной вооруженного конфликта, а оборонное сотрудничество с Москвой осуществлялось еще до полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Иран не является частью конфликта в Украине и беспочвенные обвинения в адрес Ирана не помогут решить этот вопрос. Оборонное сотрудничество Ирана с другими странами основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами", — продолжил дипломат в ходе пресс-конференции.

Представитель МИД также посоветовал руководству Украины заняться поиском и рассмотрением сценариев "решения кризиса", а не выдвигать обвинения в адрес официального Тегерана. Подытоживая, Канаани отметил, что иранские и украинские официальные лица обменялись мнениями относительно подобных заявлений, но Киев якобы не смог предоставить доказательства, что оборонное сотрудничество с Москвой продолжается.

Отметим, что в конце декабря МИД Ирана пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому после его официального визита в США и выступления в Конгрессе. В частности, дипломат Нассер Канаани возмутился тем, что глава государства обвинил Тегеран в продолжении военного сотрудничества с Россией.

Институт изучения войны ISW, в свою очередь, в конце декабря предупреждал, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе, которые могут быть использованы для ударов по Украине.