Соледар сегодня: аэроразведчики показали видео штурма позиций ВСУ оккупантами

Боевые действия в Соледаре не прекращаются ни на минуту и некоторые оккупанты при отступлении даже притворяются мертвыми, чтоб их не ликвидировали украинские военные.

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Ожесточенные бои за Соледар продолжаются уже несколько дней. В четверг, 12 января, военный 45-й отдельной артиллерийской бригады с позывным "Мадяр" показал, как российские военные пытаются штурмовать Соледар, но терпят поражение.

По словам украинского военного, видео отображает ситуацию в Соледаре по состоянию на 15:30.

"Лезут тучами, ну и находят свой конец", — подписал военный отснятые видеокадры.

На них видно, как несколько десятков оккупантов продвигаются в сторону позиций ВСУ с намерениями атаковать, но терпят поражение.

Многие оккупанты, которых благодаря военной форме хорошо видно на заснеженной земле, окопались и пытаются открыть огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

За ними с помощью техники наблюдают украинские аэроразведчики. Военные видят, как оккупанты, сбившись в группы, отступают от окраин Соледара и спасаются бегством, пытаясь затеряться в посадках.

А некоторые российские военные поняв, что бойцы ВСУ могут наблюдать за ними с помощью БПЛА, пытаются прикинуться мертвыми, чтобы ВСУ не "отработали" по ним. Они некоторое лежат в неестественных позах на земле, а потом начинают осторожно ползти, когда думают, что БПЛА их не "видит".

Напомним, 12 января в Минобороны рассказали, что происходит в Соледаре сейчас. По словам заместительницы главы профильного министерства, бои за Соледар настолько ожесточенные, что российские оккупанты даже не пытаются убирать тела своих соотечественников, ликвидированных во время попыток штурма.

Кроме того, 12 января президент Украины Владимир Зеленский пообещал ускорить подвоз боеприпасов для военных, которые участвуют в боях за Соледар и Бахмут. По словам президента Украины, военное командование рассматривало вопрос усиления подразделений ВСУ западной техникой и оружием.