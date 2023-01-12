Соледар сьогодні: аеророзвідники показали відео штурму позицій ЗСУ окупантами

Бойові дії в Соледарі не припиняються ні на хвилину, і деякі окупанти під час відступу навіть прикидаються мертвими, щоби їх не ліквідували українські військові.

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Запеклі бої за Соледар продовжуються вже кілька днів. У четвер, 12 січня, військовий 45-й окремої артилерійської бригади з позивним "Мадяр" показав, як російські військові намагаються штурмувати Соледар, але зазнають поразки.

За словами українського військового, відео показує ситуацію в Соледарі станом на 15:30.

"Лізуть хмарами, ну і знаходять свій кінець", — підписав військовий відзняті відеокадри.

На них видно, як кілька десятків окупантів просуваються в бік позицій ЗСУ з намірами атакувати, але зазнають поразки.

Багато окупантів, яких завдяки військовій формі добре видно на засніженій землі, окопалися та намагаються відкрити вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

За ними за допомогою техніки спостерігають українські аеророзвідники. Військові бачать, як окупанти, збившись у групи, відступають від околиць Соледара та рятуються втечею, намагаючись загубитися в посадках.

А деякі російські військові, зрозумівши, що бійці ЗСУ можуть спостерігати за ними за допомогою БПЛА, намагаються прикинутися мертвими, щоб ВСУ не "відпрацювали" по них. Деякі лежать у неприродних позах землі та починають обережно повзти, коли думають, що БПЛА їх не "бачить" .

Нагадаємо, 12 січня в Міноборони розповіли, що відбувається в Соледарі зараз. За словами заступниці глави профільного міністерства, бої за Соледар настільки запеклі, що російські окупанти навіть не намагаються прибирати тіла своїх співвітчизників, ліквідованих під час спроб штурму.

Крім того, 12 січня президент України Володимир Зеленський пообіцяв прискорити підвезення боєприпасів для військових, які беруть участь у боях за Соледар і Бахмут. За словами президента України, військове командування розглядало питання посилення підрозділів ЗСУ західною технікою та зброєю.