Жорстокі бої продовжуються: у Міноборони розповіли про ситуацію у Соледарі

За словами Ганни Маляр, українські військові продовжують утримувати оборону. Заступниця міністра оборони запевнила, що, незважаючи на складний етап війни, Україна переможе у ній.

Related video

Станом на ранок 13 січня у Соледарі триває оборона міста. Про це повідомляє замміністра оборони Ганна Маляр.

Вночі у Соледарі тривали важкі бої, ситуація залишається гарячою, наголошує чиновниця. Російські окупанти кинули усі основні сили на Донецький напрямок. Ворог підтримує високу інтенсивність наступу.

"Наші бійці відважно намагаються втримати оборону. Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає", — заявила Маляр.

Додамо, аналітики DeepState зазначають, що судячи з опублікованих у мережі позицій військових, ЗСУ відійшли з більшої частини міста. Під контролем сил оборони залишається західна частина населеного пункту. Враховуючи кількість загиблих і полонених на відео окупантів, аналітики роблять висновок, що жодного оточення українських військових не було.

Нагадаємо, 12 січня аеророзвідники показали відео штурму позицій ЗСУ окупантами. Бойові дії в Соледарі не припиняються на хвилину.

У той же день, 12 січня, президент Володимир Зеленський заявив, що командування розглянуло питання посилення позицій ЗСУ.