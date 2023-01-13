"Мы вам сообщим": в России опровергли свое же заявление об "окружении Бахмута"

Заявления об окружении прифронтового города, как утверждает полковник армии России в отставке Андрей Трошев, вводят в заблуждение простых россиян.

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Информация об оперативном окружении Бахмута, который расположен почти в 15 километрах от Соледара, не соответствует действительности. Такое заявление сделал руководитель "Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" Андрей Трошев.

В частности, он решил прокомментировать недавние слова советника главы оккупационной администрации Донецкой области Игоря Кимаковского о том, что ВС РФ при поддержке наемников "Группы Вагнера" якобы организовали оперативное окружение Бахмута.

В эфире пропагандистского "Первого канала" выше упомянутый помощник Дениса Пушилина утверждал, что российская артиллерия "плотно работает" вокруг прифронтового города.

"Бахмут сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города", — заявлял советник Дениса Пушилина несколькими днями ранее.

Андрей Трошев отреагировал на слова Кимаковского и опроверг информацию об оперативном окружении Бахмута. По его словам, подобные заявления вводят россиян в заблуждение, а командование ВС РФ отдельно проинформирует об успехах на Бахмутском направлении.

"Ни о каком оперативном окружении Бахмута в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим. Хочу еще раз подчеркнуть, в Бахмуте, кроме ЧВК "Вагнер" нет никого. Поэтому рассказы некоего советника "врио главы ДНР" про оперативное окружение Бахмута — не что иное, как введение россиян в заблуждение", — возмутился Трошев словами советника главаря пророссийских боевиков "ДНР".

Днем ранее, 12 января, в СМИ появилась информация, что российские пропагандисты случайно слили позиции наемников "Группы Вагнера" под Бахмутом. В частности, телеканал Russia Today опубликовал сюжет о "вагнеровцах", который был снят в разрушенной многоэтажке, расположенной в селе Опытное.

Отметим, что Институт изучения войны ISW в своем отчете от 12 января предположил, что ВС РФ, даже в случае захвата Соледара, не удастся организовать окружение Бахмута.