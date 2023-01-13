"Ми вам повідомимо": у Росії спростували свою ж заяву про "оточення Бахмута"

Заяви про оточення прифронтового міста, як стверджує полковник армії Росії у відставці Андрій Трошев, вводять в оману простих росіян.

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Інформація про оперативне оточення Бахмута, який розташований майже за 15 кілометрів від Соледара, не відповідає дійсності. Таку заяву зробив керівник "Ліги захисту інтересів ветеранів локальних війн і воєнних конфліктів" Андрій Трошев.

Зокрема, він вирішив прокоментувати нещодавні слова радника голови окупаційної адміністрації Донецької області Ігоря Кімаковского про те, що ЗС РФ за підтримки найманців "Групи Вагнера" нібито організували оперативне оточення Бахмута.

В ефірі пропагандистського "Первого канала" вищезазначений помічник Дениса Пушиліна стверджував, що російська артилерія "щільно працює" навколо прифронтового міста.

"Бахмут зараз в оперативному оточенні, з обох боків формуються наші серйозні кулаки, які охоплюють місто", — заявляв радник Дениса Пушиліна кількома днями раніше.

Андрій Трошев відреагував на слова Кімаковського та спростував інформацію про оперативне оточення Бахмута. За його словами, подібні заяви вводять росіян в оману, а командування ЗС РФ окремо проінформує про успіхи на напрямі Бахмута.

"Ні про яке оперативне оточення Бахмута наразі не йдеться. Коли він буде оточений — ми вам повідомимо. Хочу ще раз наголосити, у Бахмуті, крім ПВК "Вагнер" немає нікого. Тому розповіді якогось радника "тво глави ДНР" про оперативне оточення Бахмута — не що інше, як введення росіян в оману", — обурився Трошев словами радника ватажка проросійських бойовиків "ДНР".

На день раніше, 12 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що російські пропагандисти випадково злили позиції найманців "Групи Вагнера" під Бахмутом. Зокрема, телеканал Russia Today опублікував сюжет про "вагнерівців", який було знято у зруйнованій багатоповерхівці, розташованій у селі Опитне.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 12 січня припустив, що ЗС РФ навіть у разі захоплення Соледара не вдасться організувати оточення Бахмута.