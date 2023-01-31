Запад не верит в успех весеннего наступления РФ в Украине, если оно произойдет, — CNN

Беларусь вряд ли станет плацдармом для повторного наступления на Киев в ближайшие несколько месяцев, считают западные официальные лица.

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РФ вряд ли добьется стратегического успеха в потенциальном наступлении в Украине этой весной из-за ограниченного военного ресурса, в частности оборудования и материально-технического обеспечения. Об этом со ссылкой на западных официальных лиц во вторник, 31 января, сообщает издание CNN.

По словам собеседником СМИ, сложности с обеспечением могут не помешать РФ "попытаться начать наступление" этой весной, но возможность государства-агрессора изменить ход войны "на данный момент ограничена.

"Существуют серьезные ограничения в их способности восполнить потери, которые они понесли в Украине, поэтому вы видите, как они обращаются к международным партнерам, чтобы попытаться восполнить пробел", — заявили западные чиновники.

Нынешние наступательные действия войск РФ связаны прежде всего с тем, что "существующие силы и средства развертываются и передислоцируются на месте", говорится в публикации.

"Вы видите, как (россияне) предпринимают наступательные действия, но я не думаю, что вы видите начало наступления в большом стратегическом смысле этого слова. Маловероятно, чтобы сотни тысяч мобилизованных резервистов были сформированы в сплоченные формирования, способные к крупным наступательным, маневренным действиям", — объяснили чиновники.

Кроме того, официальные лица усомнились в том, что РФ в ближайшие месяцы задействует Беларусь для начала наступления.

"Беларусь предоставляет полезную тренировочную площадку для российских сил, где они могут нанять аутсорсинг для обучения, а затем переправить их обратно на линию фронта в Украине. Мы видим российские войска в Беларуси. Мы не видим, чтобы они были развернуты на границе, и на данный момент у них нет таких возможностей в области логистики, чтобы угрожать Киеву", — считают чиновники Запада.

В то же время присутствие войск РФ на территории Беларуси побуждает Украину размещать свои силы на северном направлении в качестве ответа на потенциальный риск, хоть и "крайне маловероятно", что соседняя республика станет площадкой для наступления "в следующие несколько месяцев", добавили собеседники журналистов.

Напомним, в интервью американскому изданию Washington Post начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов также заявил, что попытка наступления РФ с Беларуси маловероятна. По его словам, сосредотачивая в соседней республике свои силы, Россия пытается лишь стянуть украинские войска к северной границе. В то же время Буданов заявил, что в 2023 году государство-агрессор сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях.

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, Вооруженные силы РФ в Беларуси, вероятно, завершили подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, после чего большая часть подразделения переведена обратно в Россию для дальнейшей переброски на территорию Украины.