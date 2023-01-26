Подготовка войск в Беларуси: солдат ВС РФ вооружают старой техникой, — разведка Британии

По информации оборонного ведомства, в Беларуси готовили 2-ю мотострелковую дивизию ВС РФ, состоящую из мобилизованных осенью 2022 года. Несмотря на длительную подготовку боевая эффективность подразделений остается низкой из-за устаревшего вооружения.

Related video

Вооруженные силы РФ в Беларуси, вероятно, завершили подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, после чего большая часть подразделения переведена обратно в Россию для дальнейшей переброски на территорию Украины. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 25 января.

Сообщается, что 2-я мотострелковая дивизия, которая проходила подготовку с осени 2022 года, входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери на начальных этапах полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На данный момент она состоит в основном из мобилизованного личного состава, а на вооружении подразделения состоит старая техника, снятая с хранения. В силу этого боевая эффективность дивизии, скорее всего, будет ограниченной, несмотря на несколько недель обучения, отмечают в Минобороны.

"Большая часть 2-й мотострелковой дивизии теперь переведена обратно в Россию, после чего почти наверняка будет переброшена для участия в операциях в Украине", — говорится в отчете.

Также разведка докладывает, что существует реальная перспектива дальнейшей переброски соединений российской армии на территорию Беларуси для прохождения аналогичной подготовки.

"Россия продолжит эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержания своих сил в Украине", — подытожили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 25 января британская разведка сообщила, что солдаты российской армии остерегаются использовать танки Т-14 "Армата" в боях против Сил обороны Украины. Причиной тому — крайне неудовлетворительное техническое состояние боевых машин.

Наблюдатели из "Беларускі Гаюн" 24 января сообщили, что на белорусских предприятиях изготавливают противотанковые сооружения "зубы дракона", которые устанавливаются в приграничных регионах РФ и оккупированных территориях Украины. В производстве участвуют минимум шесть заводов на территории страны, в том числе в Гомеле и Витебске.