Підготовка військ у Білорусі: солдатів ЗС РФ озброюють старою технікою, — розвідка Британії

За інформацією оборонного відомства, у Білорусі готували 2-у мотострілецьку дивізію ЗС РФ, що складається з мобілізованих восени 2022 року. Незважаючи на тривалу підготовку, бойова ефективність підрозділів залишається низькою через застаріле озброєння.

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Збройні сили РФ у Білорусі, ймовірно, завершили підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, після чого більшу частину підрозділу перевели назад до Росії для подальшого перекидання на територію України. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 25 січня.

Повідомляється, що 2-а мотострілецька дивізія, яка проходила підготовку з осені 2022 року, входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії та зазнала великих втрат на початкових етапах повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На даний момент вона складається з мобілізованого особового складу, а на озброєнні підрозділу перебуває стара техніка, знята зі зберігання. З огляду на це бойова ефективність дивізії, швидше за все, буде обмеженою, незважаючи на кілька тижнів навчання, зазначають у Міноборони.

"Більшу частину 2-ї мотострілецької дивізії тепер переведено назад до Росії, після чого, напевно, буде перекинуто для участі в операціях в Україні", — йдеться у звіті.

Також розвідка повідомляє, що існує реальна перспектива подальшого перекидання з'єднань російської армії на територію Білорусі для проходження аналогічної підготовки.

"Росія продовжить цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для підтримки своїх сил в Україні", — підсумували у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 25 січня британська розвідка повідомила, що солдати російської армії остерігаються використовувати танки Т-14 "Армата" у боях проти Сил оборони України. Причиною цього є вкрай незадовільний технічний стан бойових машин.

Спостерігачі з "Беларускі Гаюн" 24 січня повідомили, що на білоруських підприємствах виготовляють протитанкові споруди "зуби дракона", які встановлюються у прикордонних регіонах РФ та окупованих територіях України. У виробництві беруть участь щонайменше шість заводів на території країни, у тому числі в Гомелі та Вітебську.