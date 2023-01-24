Білорусь для потреб ЗС РФ створює оборонні "зуби дракона", — розслідувачі (фото)

У виробництві, за неофіційними даними, беруть участь 6 білоруських підприємств, які можуть виготовляти десятки тисяч штук оборонних споруд, призначених для стримування танкової атаки.

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Білоруські підприємства беруть участь у створенні протитанкових споруд "зуби дракона", які встановлюються у прикордонних регіонах РФ та окупованих територіях України на тлі можливого контрнаступу української армії. Про це повідомляє OSINT-спільнота "Беларускі Гаюн".

Минулого тижня активісти повідомляли, що в Гомелі вже понад місяць займаються виробництвом "зубів дракона". Спільнота передбачала, заводів щодо їхнього створення для потреб ЗС РФ кілька, тому великих обсягів продукції очікувати не варто.

Але зараз з'явилася нова інформація про масштабне виробництво "зубів дракона", в якому беруть участь як мінімум 6 білоруських підприємств:

ВАТ "Гомельзалізобетон";

ТОВ "ГомельГрааль";

ВАТ "Чауський завод ЗБВ";

СЗБ №3 м. Вітебська ВАТ "Кричевцементношифер";

ТОВ "Лотос";

Хойникський завод ЗБВ філія ВАТ "Мозирський домобудівний комбінат.

Тільки на заводах, які розташовані у Гомельській області, виробляють від 20 до 30 тисяч штук.

Залізобетонні "зуби дракона" мають форму тетраедра і виготовляються з бетону марки М400 або М550 (класу В40) — спеціальний клас, який має високі технічні характеристики за міцністю та довговічністю.

На територію РФ споруди доставляють вантажівками білоруськими та російськими номерами через два прикордонні переходи.

OSINT-розслідувачі припускають, що протитанкові "зуби дракона" можуть складувати у селі Воронок Брянської області, після чого їх доставляють до прикордонних з Україною регіонів для зміцнення оборонних ліній. Активісти також не відкидають, що у виробництві споруд можуть брати участь і інші білоруські підприємства.

Висота одного виробу становить 130 сантиметрів, а вага — 1200 кг. Через такі габарити в одній вантажівці можуть перевозити не менш як 15-20 зубів.

[ + – ] Білорусь для потреб ЗС РФ створює оборонні "зуби дракона" [ + – ] Білорусь для потреб ЗС РФ створює оборонні "зуби дракона"

Зазначимо, що ще у жовтні 2022 року у ЗМІ почала з'являтися інформація про встановлення "зубів дракона" біля кордону з Україною. Так, протитанкові споруди обладнали у Бєлгородській області, яка, за словами чиновників країни-агресора, часто нібито потрапляє під обстріл з боку ЗСУ.

Схожі протитанкові споруди окупанти почали зводити у жовтні 2022 року у захопленій частині Луганської області. Лінію оборони, яка оснащена "зубами дракона", обладнали в районі населеного пункту Гірське, що за 20 кілометрів від лінії фронту.