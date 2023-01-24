Беларусь для нужд ВС РФ создает оборонительные "зубы дракона", — расследователи (фото)

В производстве, по неофициальным данным, участвуют шесть белорусских предприятий, которые могут изготовлять десятки тысяч штук оборонительных сооружений, предназначенных для сдерживания танковой атаки.

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Беларусские предприятия участвуют в создании противотанковых сооружений "зубы дракона", которые устанавливаются в приграничных регионах РФ и оккупированных территориях Украины на фоне возможного контрнаступления украинской армии. Об этом информирует OSINT-сообщество "Беларускі Гаюн".

На прошлой неделе активисты сообщали, что в Гомеле уже более месяца занимаются производством "зубов дракона". Сообщество предполагало, заводов по их созданию для нужд ВС РФ несколько, поэтому больших объемов продукции ожидать не стоит.

Но сейчас появилась новая информация о масштабном производстве "зубов дракона", в котором участвуют как минимум 6 белорусских предприятий:

ОАО "Гомельжелезобетон";

ООО "ГомельГрааль";

ОАО "Чаусский завод ЖБИ";

СЖБ №3 г. Витебска ОАО "Кричевцементношифер";

ООО "Лотос";

Хойникский завод ЖБИ Филиал ОАО "Мозырский домостроительный комбинат".

Только на заводах, которые расположены в Гомельской области, производят от 20 до 30 тысяч штук.

Железобетонные "зубы дракона" имеют форму тетраэдра и производятся из бетона марки М400 или М550 (класса В40) — специальный класс, который имеет высокие технические характеристики по прочности и долговечности.

На территорию РФ сооружения доставляют грузовиками белорусскими и российскими номерами через два пограничных перехода.

OSINT-расследователи предполагают, что противотанковые "зубы дракона" могут складировать в деревне Воронок Брянской области, после чего их доставляют в приграничные с Украиной регионы для укрепления оборонительных линий. Активисты также не исключают, что в производстве сооружений могут принимать участие и другие белорусские предприятия.

Высота одного изделия составляет 130 сантиметров, а вес — 1200 кг. Из-за таких габаритов в одном грузовике могут перевозить не менее 15-20 "зубов".

[ + – ] Беларусь для нужд ВС РФ создает оборонительные "зубы дракона" [ + – ] Беларусь для нужд ВС РФ создает оборонительные "зубы дракона"

Отметим, что еще в октябре 2022 года в СМИ начала появляться информация об установке "зубов дракона" возле границы с Украиной. Так, противотанковые сооружения оборудовали в Белгородской области, которая, по словам чиновников страны-агрессора, часто якобы попадает под обстрелы со стороны ВСУ.

Похожие противотанковые сооружения оккупанты начали возводить в октябре 2022 года в захваченной части Луганской области. Линию обороны, которая оснащена "зубами дракона", оборудовали в районе населенного пункта Горское, который расположен в 20 километрах от линии фронта.