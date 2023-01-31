Захід не вірить в успіх весняного наступу РФ в Україні, якщо він станеться, — CNN

Білорусь навряд чи стане плацдармом для повторного наступу на Київ протягом найближчих кількох місяців, вважають західні офіційні особи.

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РФ навряд чи досягне стратегічного успіху в потенційному наступі в Україні цієї весни через обмежений військовий ресурс, зокрема обладнання і матеріально-технічне забезпечення. Про це з посиланням на західних офіційних осіб у вівторок, 31 січня, повідомляє видання CNN.

За словами співрозмовника ЗМІ, складнощі із забезпеченням можуть не завадити РФ "спробувати розпочати наступ" цієї весни, але можливість держави-агресора змінити хід війни "наразі обмежена".

"Існують серйозні обмеження у їхній здатності заповнити втрати, яких вони зазнали в Україні, тому ви бачите, як вони звертаються до міжнародних партнерів, щоб спробувати заповнити прогалину", — заявили західні чиновники.

Нинішні наступальні дії військ РФ пов'язані насамперед із тим, що "наявні сили та засоби розгортаються та передислокуються на місці", йдеться у публікації.

"Ви бачите, як (росіяни) здійснюють наступальні дії, але я не думаю, що ви бачите початок наступу у великому стратегічному сенсі цього слова. Малоймовірно, щоб сотні тисяч мобілізованих резервістів були сформовані в згуртовані формування, здатні до великих наступальних, маневрених дій", — пояснили чиновники.

Крім того, офіційні особи засумнівалися в тому, що РФ найближчими місяцями залучить Білорусь для початку наступу.

"Білорусь надає корисний тренувальний майданчик для російських сил, де вони можуть найняти аутсорсинг для навчання, а потім переправити їх назад на лінію фронту в Україні. Ми бачимо російські війська в Білорусі. Ми не бачимо, щоб вони були розгорнуті на кордоні, й наразі в них немає таких можливостей у галузі логістики, щоб загрожувати Києву", — вважають чиновники Заходу.

Водночас присутність військ РФ на території Білорусі спонукає Україну розміщувати свої сили на північному напрямку як відповідь на потенційний ризик, хоч і "вкрай малоймовірно", що сусідня республіка стане майданчиком для наступу "в наступні кілька місяців", додали співрозмовники журналістів.

Нагадаємо, в інтерв'ю американському виданню Washington Post начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов також заявив, що спроба наступу РФ з Білорусі є малоймовірною. За його словами, зосереджуючи свої сили в сусідній республіці, Росія намагається лише стягнути українські війська до північного кордону. Водночас Буданов заявив, що в 2023 році держава-агресор зосередиться на окупації більшої території у Донецькій і Луганській областях.

За даними розвідки Міністерства оборони Великої Британії, Збройні сили РФ у Білорусі, ймовірно, завершили підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, після чого більшу частину підрозділу перевели назад у Росію для подальшого перекидання на територію України.