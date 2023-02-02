Загроза з півночі: у ЗСУ пояснили, з якою метою Росія перекидає війська до Білорусі

Генерал Олександр Павлюк зазначив, що російські війська в Білорусі проходять підготовку та навчання. Там же здійснюється ремонт військової техніки.

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Збройні сили РФ поки що не мають ударних угруповань на території Білорусі, щоб найближчим часом провести наступ із півночі. Водночас Кремль використовує територію Білорусі з метою підготовки та навчання солдатів, а також для відновлення техніки. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів командувач угрупування сил оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За словами генерала, поки всі бойові частини противника, які перебували в Білорусі, пізніше були перекинуті до Росії. Одна з них була помічена біля кордону із Луганською областю.

"Імовірно, воно буде застосовуватися саме там. У Білорусі також відбувається створення нових російських підрозділів. Однак поки всі бойові частини росіян ідуть на схід", — зазначив Павлюк.

Також генерал повідомив, що українське командування спостерігає демонстраційне пересування особового складу й техніки супротивника територією Білорусі. На його думку, такі дії здійснюються з метою відвернути українські сили від східного спрямування та змусити ЗСУ тримати частину військ на кордоні з Білоруссю.

На запитання, наскільки ймовірним є сценарій наступу з боку Білорусі, Павлюк відповів, що, ймовірно, це можливо за умови успішного просування ворога на східному фронті.

"Вірогідніший сценарій — якщо в них буде успіх на сході, тоді можливий наступ із інших напрямів, у тому числі й із півночі. Щоб вести наступальні дії ще десь, їм потрібно створити відповідні угруповання сил і засобів", — наголосив генерал.

На його думку, якби росіяни мали таку можливість, то вони б не відходили з півночі ще в березні минулого року, не втекли б з Херсона та не були б вибиті з Харківської області.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін поставив перед керівництвом збройних сил завдання повністю захопити Донбас до березня 2023 року. Як повідомив 1 лютого представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк, окупанти продовжують стягувати бойову техніку й особовий склад на схід для проведення нового масштабного наступу.

Водночас в успіх весняного наступу росіян західні експерти не вірять. 31 січня співрозмовник телеканалу CNN припустив, що успішному просуванню військ РФ може перешкодити обмежений військовий ресурс, зокрема обладнання та матеріально-технічне забезпечення.