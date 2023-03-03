У Маріуполі пролунали потужні вибухи, — радник мера (фото)

Вибухи зафіксували у лівобережній частині міста, після чого в небо здійнявся густий дим. Окупанти, за словами Петра Андрющенка, стверджують про роботу ППО.

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У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині від самого ранку вибухає. Вибухи зафіксували на Лівобережжі. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Три гучних вибухи в Маріуполі. Основний епіцентр — Лівобережжя. Однак гучно також в Кальміуському районі на проспекті. Нікопольський. Росіяни вже завели платівку "або ППО або літак на гіперзвук". Значить, точно не воно", — написав Андрющенко.

Він додав, що деталі вибуху з'ясовуються, а за кілька хвилин він повідомив, що дим, який здійнявся на місці вибуху, не дуже нагадує "успішну" роботу ППО.

"Після вибухів на Лівобережжі в напряму Новоазовська (с. Виноградне / Піонерське / Широкине /Безіменне) в небі піднявся густий чорний дим. Правда, схоже на роботу ППО або "літак долає звуковий бар’єр"? Здається, в росіян знов щось з обличчям", — зазначив заступник мера.

2 березня Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти у Маріуполі почали будувати нові фортифікаційні споруди біля мостів та мінувати територію біля них. За його словами, ЗС РФ пішли на посилення режиму в місті. Також окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя до Сартани.

27 лютого заступник міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що ЗС РФ змінили тактику пересування техніки через тимчасово окупований Маріуполь. За його словами воєнна техніка відтепер почала їздити іншими маршрутами, і основне перекидання сил відбувається за допомогою траси Запоріжжя — Пологи — Маріуполь.