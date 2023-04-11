"Гвардія наступу" розширюється: до неї приєдналася харківська бригада "Хартія"

За інформацією формування, допомогти у майбутніх битвах за українські території може кожен охочий, оскільки настав "час повертати своє".

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Бригада "Хартія" офіційно стала частиною "Гвардії наступу" та братиме участь у майбутніх боях за українські території. Про це повідомили у Telegram-каналі відомства у вівторок, 11 квітня.

"Хартія! Ласкаво просимо до сім'ї! Гвардія наступу збільшується – до штурмових бригад приєднується харківська "Хартія", — йдеться у повідомленні.

Окремо українським захисникам побажали удачі, а також зазначили, що настав "час повертати своє", маючи на увазі майбутній контрнаступ Збройних сил України, який уже готується багато місяців.

Анонс того, що формування "Хартія" стане частиною Національної гвардії України відбувся ще 20 березня. Тоді було підписано указ про призначення командиром нової бригади Хартія Ігоря Оболенського.

"Я вдячний і щасливий, що у нашому воєнному житті починається новий етап, що нам довірено такий масштабний проект. Вірю і вже бачу, що ми зберемо дуже потужну команду професіоналів, побудуємо одну з найкращих бригад у силах оборони України та зможемо ще ефективніше знищувати". ворога", – заявляв командир підрозділу Всеволод Кожем'яко.

Приєднатися до бригади може кожен охочий українець, який хоче бути корисним у боротьбі з російськими окупантами, як зазначили у підрозділі. Результати їхньої роботи у новому статусі можна буде побачити вже найближчим часом на полі бою.

Бригада "Хартія": що про них відомо

Спочатку 13-ту бригаду оперативного призначення "Хартія" було створено як добровольче формування Харківської громади. Датою заснування вважається 19 березня 2022 року, за кілька тижнів після початку повномасштабної війни в Україні.

До складу батальйону здебільшого входять жителі Харківської області, проте є і жителі Луганської, а також Маріуполя та Бердянська.

Усього через місяць після створення підрозділу, наприкінці квітня 2022 року бійці брали участь у звільненні села Руська Лозова у Харківській області. Вже у вересні вони були частиною Слобожанського контрнаступу, в ході якої було звільнено більшість області від російських окупантів.

У грудні 2022 року батальйон приєднався до боїв за Бахмут у Донецькій області.

Бригада "Хартія" з Харкова стала частиною "Гвардії наступу" Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ” Бригада "Хартія" з Харкова стала частиною "Гвардії наступу" Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ” Бригада "Хартія" з Харкова стала частиною "Гвардії наступу" Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ” Бригада "Хартія" з Харкова стала частиною "Гвардії наступу" Фото: 13 Бригада Національної гвардії України “ХАРТІЯ”

Нагадаємо, 11 квітня секретар РНБО Олексій Данилов натякнув, що ВСУ має кілька планів контрнаступу. За його словами, "злив" секретних даних не призвів до зміни військових планів щодо звільнення окупованих територій.