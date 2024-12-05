Хакери РФ зламали українських провайдерів: запустили в етер прокремлівські ролики (відео)

У ролику можна почути, що "чудовим" є те, що майже щодня підпалюються авто ЗСУ. Як зазначили спеціалісти компанії Triolan, злам системи сторонніми ресурсами фіксується по всій Україні.

Російські хакери зламали деяких українських провайдерів та запустили в етер замість українських телеканалів прокремлівські ролики. Про це повідомило "Суспільне".

"Низка телеком провайдерів, що транслюють українські телеканали 5 грудня зазнала хакерської атаки — в ефір запустили проросійські ролики", — вказали кореспонденти "Суспільного" у Києві.

На одному з роликів можна почути, як жіночий голос російською мовою розповідає про те, що з початку 2024 року практично щодня виводиться з ладу транспорт Збройних сил України. У цей час на екрані йде відеоряд із підпалами військових авто.

"Це чудово, але цього не достатньо", — говорить закадровий голос.

Крім того, на оприлюднених в мережі роликах цей же жіночий закадровий голос говорить про те, що ТЦК "оголосили полювання на усіх людей, до яких можуть дотягнутись". А також те, що Україна ніколи не досягне членства в ЄС та не отримає західних інвестицій.

Реакція провайдерів на хакерську атаку

Водночас провайдер Triolan повідомив, що у мережі спостерігається проблема з сигналом кабельного телебачення.

"На нашій мережі було виявлено несанкціоноване втручання, що вплинуло на роботу кабельного телебачення. Ми вже працюємо над усуненням проблеми та докладаємо всіх зусиль, щоб відновити послугу в найкоротший термін", — йдеться у повідомленні компанії.

Там уточнили, що відновлювальні роботи триватимуть орієнтовно до 21:00 5 грудня та наголосили, що "фіксується взлом сторонніми ресурсами по всій Україні".

Нагадаємо, 25 листопада хакери з РФ зламали американську компанію через Wi-Fi.

14 листопада хакери зламали комп'ютер командувача армії РФ у Запоріжжі.