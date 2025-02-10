В українських школах запроваджують карантин через ГРВІ, грип і COVID-19: що відомо

Лише за тиждень в Україні зафіксували понад 150 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грипом та COVID-19. Дитсадки у низці регіонів закривають, а школярів відпускають додому.

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З січня в Україні почала зростати захворюваність на ГРВІ, грип і COVID-19. Найчастіше пацієнтами стають діти — віком до 17 років. У низці регіонів почали переводити школярів на навчання онлайн через ризики захворіти. Фокус зібрав усе, що відомо про ситуацію в регіонах.

Закарпатська область

8 лютого директорка департаменту освіти й науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець у коментарі "Суспільному" повідомляла, що на дистанційне навчання перейшли вже у понад 100 школах Закарпаття. Також карантин запровадили у 29 дитячих садках.

Загалом у регіоні налічується 631 школа. Лише в Ужгороді з 10 лютого на онлайн-навчання перейшли 34 школи. Причиною карантинів стало зростання кількості хворих на ГРВІ.

Хмельницька область

Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич 7 лютого інформував про реєстрацію понад 7200 випадків лише за тиждень. Також були зафіксовані 5 випадків коронавірусу, 13 випадків грипу А й 15 випадків грипу В.

Попри те, що загалом пацієнтів побільшало, захворюваність на ГРВІ у регіоні залишалась нижчою за пороговий рівень на більш як 7%. Першими на онлайн-формат перейшли у школах Нетішина — з 30 січня.

У Департаменті освіти та науки Хмельницької ОВА журналістці vsim.ua розповіли, що на дистанційному навчанні залишаються 30 шкіл регіону. Причина — епідемічна ситуація.

"У 9 громадах організовано дистанційне навчання через високий рівень захворюваності", — передав заступник директора департаменту Володимир Снігур.

З його слів, найбільше шкіл, які запровадили карантин, розташовані у Кам’янець-Подільській громаді.

Чернівецька область

У Чернівецькій ОВА 10 лютого заявили, що через високий рівень захворюваності на ГРВІ дистанційно навчаються учні 40 шкіл регіону, 7 з них розташовані у самих Чернівцях.

"У 7 школах окремі класи навчаються дистанційно через перевищення епідемічного порогу. Також 14 дитячих садочків області перейшли на дистанційний формат через високий рівень захворюваності дітей. Зачинені через карантин 12 шкіл та 5 садочків Герцаївської громади", — додали в обладміністрації.

Пресслужба додала, що місцева влада може призупиняти навчальний процес в окремих класах або закладах, якщо рівень відсутності учнів через хворобу перевищує 20%.

Вінницька область

Вінницька міська рада інформувала, що з 10 лютого з дому навчатимуться учні чотирьох ліцеїв. Учні ще одного ліцею були переведені на дистанційну форму ще з 5 лютого і продовжують отримувати знання онлайн.

"Вони тимчасово переходять на онлайн-заняття через поширення захворюваності на грип та ГРВІ та як наслідок — низьку відвідуваність", — пояснили у міськраді.

У Департамент освіти міської ради наголосили, що кількість хворих серед учнів і рівень відвідуваності самостійно оцінює кожна школа, відповідно керівництво вирішує, чи переводити дітей на дистанційне навчання.

"У Вінниці зростає рівень сезонної захворюваності на грип та ГРВІ. Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які інфікувалися, збільшується. Діти лишаються вдома, а в ліцеях та гімназіях спостерігається низька відвідуваність. Через це адміністрації окремих шкіл переводять учнів на онлайн навчання", — заявили в департаменті.

Рівненська область

4 лютого начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомляв, що на дистанційне навчання повністю або частково перевели 28 шкіл регіони, 7 з них розташовані у Рівному.

"Усе через загострення захворюваності на грип та ГРЗ. Упродовж минулого тижня маємо зростання на 25%. Медики зафіксували 8575 випадків. Це на 22% перевищує епідпоріг", — підкреслив Коваль.

Він закликав дотримуватись елементарних правил гігієни — частіше мити руки, провітрювати приміщення й уникати місця скупчення людей, а в разі прояву симптомів іти до лікаря.

Одеська область

Мер Чорноморська Василь Гуляєв 3 лютого інформував про рішення припинити очне навчання в закладах дошкільної освіти громади через перевищення рівня захворюваності дітей на грип та ГРВІ (понад 20%). Дошкільнят відпустили додому з 4 по 14 лютого.

З аналогічної причини було вирішено перевести учнів закладів загальної середньої освіти громади на дистанційне навчання, також з 4 по 14 лютого.

Що кажуть у МОЗ

У коментарі "РБК-Україна" пресслужба Міністерства охорони здоров'я повідомила, що перевищення епідемічного порогу фіксують не в усіх областях. Ситуація залишається складною, але лише в кількох областях. Зокрема, на Чернігівщині високий рівень захворюваності, а в Івано-Франківській та Львівській областях — низький.

У міністерстві запевнили, що наразі ситуація — не критична та прогнозована. Пресслужба пояснила, що у січні-лютому завжди зростає захворюваність, і порівняно з минулим роком її рівень — нижчий.

6 лютого у МОЗ інформували, що протягом тижня захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла на майже 25%.

"З 27 січня по 2 лютого захворіли 150 864 людей, із них 91 152 – діти. 4 416 людей потрапили до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19. У 507 пацієнтів діагностували COVID-19, 145 із них потребували лікування у медзакладах. Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Івано-Франківській та Одеській областях", — передавала пресслужба.

Перевищення епідемічного порогу фіксували у п’яти областях: Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській і Тернопільській. Зазначалось, що грип циркулює у 21 регіоні.

"Щорічна вакцинація — найдієвіший спосіб для профілактики грипу та COVID-19, проводити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а і впродовж усього епідсезону", — повідомляли у міністерстві.

Нагадаємо, 7 лютого у соцмережах поширилась інформація про те, що у Київській області з психіатричної лікарні втік маніяк. За даними ЗМІ, це — не перша його спроба втекти, і злочинець "може як зброю використовувати різні предмети".

У громадській організації звинуватили столичних комунальників в "екоциді", заявивши про зникнення білок у парках. У "Київзеленбуді" відреагували на заяву.