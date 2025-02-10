"Зникли": чи дійсно у столичних парках стало у 20 разів менше білок і хто у цьому винен

У КЕКЦ заявили про "справжній екоцид" у Києві, звинувативши комунальників у вирубці старих дерев та небажанні вішати штучні будиночки для тварин. У "Київзеленбуді" відповіли на звинувачення.

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У Києві через "гламуризацію парків" практично зникли білки. Про це 9 лютого заявили в громадській організації "Київський еколого-культурний центр".

"У київських парках практично зникли білки. Порівняно з попередніми роками їх кількість, за нашими підрахунками, впала у 20 разів і більше", — повідомили у КЕКЦ.

Зазначається, що є дві головні причини. Перша — "гламуризація" парків, тобто вирубка старих дерев з дуплами, в яких білки облаштовують гнізда й розмножуються. Це у ГО назвали "справжнім екоцидом".

"Років 8 тому у парку КПІ "Київзеленбуд" провів масову рубку старих дуплистих дерев. Одночасно десятки білок залишилися без своїх сховищ. І тому вирішили перебігти проспект Перемоги до парку Пушкіна. Але всі були розчавлені машинами, що проїжджали. Ось такі жорстокі наслідки антиекологічної та лиходійської діяльності "Київзеленбуду"", — передали в КЕКЦ.

Друга причина — у парках не вішають штучні будиночки для білок, де вони могли б облаштувати гнізда й розмножуватись. Повідомляється, що "Київзеленбуду" це не потрібно через відсутність заробітку. На "гламуризацію" ж нібито виділяються сотні мільйонів гривень щороку.

Директор КЕКЦ Володимир Борейко заявив, що пропонував директору Департаменту захисту довкілля КМДА розвісити у столичних парках будиночки для білок, птахів і кажанів, але далі розмови справа не просунулась. Він додав, що у Києві вже "багато років" проводиться "кричуща антиекологічна політика", і місто недарма 5 років поспіль посідає найнижчі сходинки в екологічному рейтингу великих міст світу.

У "Київзеленбуді" відреагували

У комунальному підприємстві КО "Київзеленбуд" заявили, що інформацію про масове зникнення білок з парків може спростувати будь-хто, хто регулярно там буває. Пресслужба наголосила, що "одна організація, яка називає себе екологічною" поширює неправдиву інформацію.

У "Київзеленбуді" розповіли про кілька природоорієнтованих рішень у парках, скверах і лісах:

озеленювачі залишають фрагменти мертвої деревини у певних місцях, щоб та підтримувала життєвий цикл численних видів комах, грибів, мікроорганізмів, а також годувала синиць, дятлів та інших птахів;

масштабування двох проєктів — ділянки без скошування площею вже у понад 140 га і 5,3 га ділянок з використанням сумішей трав декоративних луків, а також створення притулку для корисних комах-запилювачів;

влітку Київ взагалі відмовляється від косіння трави у зелених зонах задля збереження екосистеми;

у грудні 2024 року були розроблені й встановлені 300 нових годівничок для пташок, а на початку лютого — стільки ж шпаківень у лісах.

"Комунальники щороку доповнюють будиночки для птахів, які під впливом погодних умов, стають з часом не придатними до використання. Також щороку працівники лісопаркових господарств облаштовують та оновлюють годівниці для диких звірів", — додала пресслужба.

Цієї зими облаштували 40 годівниць, заготовили майже 2000 кормових віників та сіно, встановили 24 солонці для мінеральної підгодівлі лосів та косуль.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди на 12 лютого. У Києві буде морозно, але сухо.

У Голосіївському парку Києва тепер можна покататися на лижах і сноубордах. Схил працює з 10:00 до 21:00.