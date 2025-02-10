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Україна

"Найдовший схил" із видом на озеро: у Києві відкрили гірськолижну трасу (фото)

лижі, гірські лижі, спуск лижі, Golosiyv Ski Park
Фото: З відкритих джерел | Golosiyv Ski Park підготував гірськолижну трасу для ідеальних спусків

Морозна погода та снігопади дали змогу відкрити сезон катання на лижах і сноубордах. Гірськолижна траса для ідеальних спусків у Голосіївському парку Києва чекає на гостей.

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У Голосіївському парку Києва можна покататися на лижах і сноубордах. Там працює Golosiyv Ski Park, що називає себе в соцмережах "найдовшим схилом" столиці.

Морозна погода в Україні дала змогу відкрити сезон катання, працівники комплексу підготували гірськолижну трасу для ідеальних спусків.

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Golosiyv Ski Park працює з 10:00 до 21:00

Офіційно про відкриття схилу заявили 8 лютого, він працює з 10:00 до 21:00.

"Морози пройшли не дарма. Ми насипали багато снігу, тож умови для катання чудові! Готуйте спорядження і приходьте за порцією драйву", — закликають співробітники.

Крім цього, 9 лютого в парку відкрили новий схил біля озера Дідорівка, який більше підійде для початківців і дітей. Трасі з чудовим краєвидом на озеро присвоїли синій рівень складності, комфортний для навчання і катання.

Любителі гірськолижного відпочинку можуть прийти в парк зі своїм спорядженням і взяти його напрокат на місці. Інструктори з лижної школи допоможуть тим, хто вперше пробує свої сили.

Нагадаємо, на гірськолижному курорті Драгобрат 19 січня загинула лікарка Катерина Ігнатьєва з Ковеля. Її подруга сказала, що дівчина не втрималася на бугельному підйомнику і впала на гостру частину паркану.

У Британії 34-річний Джошуа Брегмен побив світовий рекорд, спустившись на лижах зі скелі заввишки майже 6 кілометрів. Він сам профінансував рекорд, позичивши спорядження у друзів.