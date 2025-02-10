"Самый длинный склон" с видом на озеро: в Киеве открыли горнолыжную трассу (фото)

Морозная погода и снегопады позволили открыть сезон катания на лыжах и сноубордах. Горнолыжная трасса для идеальных спусков в Голосеевском парке Киева ждет гостей.

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В Голосеевском парке Киева можно покататься на лыжах и сноубордах. Там работает Golosiyv Ski Park, называющий себя в соцсетях "самым длинным склоном" столицы.

Морозная погода в Украине позволила открыть сезон катания, работники комплекса подготовили горнолыжную трассу для идеальных спусков.

Golosiyv Ski Park работает с 10:00 до 21:00

Официально об открытии склона заявили 8 февраля, он работает с 10:00 до 21:00.

"Морозы прошли не зря. Мы насыпали много снега, так что условия для катания отличные! Готовьте снаряжение и приходите за порцией драйва", — призывают сотрудники.

Кроме этого, 9 февраля в парке открыли новый склон возле озера Дидоровка, который больше подойдет для начинающих и детей. Трассе с прекрасным видом на озеро присвоили синий уровень сложности, комфортный для обучения и катания.

Любители горнолыжного отдыха могут прийти в парк со своим снаряжением и взять его напрокат на месте. Инструкторы из лыжной школы помогут тем, кто первый раз пробует свои силы.

Напомним, на горнолыжном курорте Драгобрат 19 января погибла врач Екатерина Игнатьева из Ковеля. Ее подруга сказала, что девушка не удержалась на бугельном подъемнике и упала на острую часть забора.

В Британии 34-летний Джошуа Брегмен побил мировой рекорд, спустившись на лыжах со скалы высотой почти 6 километров. Он сам профинансировал рекорд, одолжив снаряжение у друзей.