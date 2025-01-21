"На подъемнике царила суматоха": подруга погибшей на Драгобрате рассказала, что произошло

Екатерина Игнатьева погибла 19 января. Женщина не удержалась на бугельном подъемнике и упала на забор.

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Подруга погибшей на Драгобрате врача Екатерины Игнатьевой из Ковеля, Волынь, рассказала новые подробности трагедии, которая произошла на горнолыжном курорте 19 января. Девушка с ником ann_sv (Энни) написала, что произошло на Драгобрате в своем Instagram.

Подруга погибшей рассказала, что произошло на Драгобрате

28-летняя врач-дерматолог и косметолог Екатерина Игнатьева из Ковеля приехала на отдых вместе с друзьями. В день своей гибели опубликовала видео с подписью "открыла для себя лыжи. Теперь кататься буду каждый год".

Последнее видео, опубликованное Екатериной Игнатьевой

Известно, что Екатерина не удержалась на бугельном подъемнике, потеряла равновесие и упала на острую часть защитного забора. По факту смерти Екатерины полиция открыла производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

"Энни" рассказала, что была вместе с Екатериной на отдыхе на Драгобрате в Закарпатской области. По ее словам, она вынуждена написать о трагедии, чтобы не позволить другим придумывать свои версии событий.

Видео "Энни" с Екатериной Игнатьевой

"Пока у меня еще есть силы и желание говорить об этой трагедии, я хочу дать объективное описание события, чтобы развеять все сплетни и предположения. В первую очередь отмечу: Катя была абсолютно трезва и полностью экипирована. Это был наш первый раз на Драгобрате. Предыдущие дни мы катались на Буковеле, и Катя стояла на лыжах только третий день. Несмотря на это, она вела себя осторожно и ответственно", — написала девушка.

По ее словам, после нескольких спусков они решили перейти на другую трассу, ведь эта оказалась слишком сложной.

"Однако мы не были хорошо знакомы с местностью и уровнями сложности трасс. Бугельный подъемник, который мы нашли поблизости, был единственным вариантом. На подъемнике царила суета. Там стоял оператор, который должен был бы координировать процесс, но он только подавал бугель и никаких инструкций не давал. Людей подгоняли со всех сторон", — по словам "Энни", она была на сноуборде и поехала первой. И уже когда начала подъем, то увидела, что "Катя пыталась стать на бугель 3-4 раза, но постоянно падала".

"В этот момент оператор должен был бы остановить ее и не допустить дальнейшего подъема, но этого не произошло. Пройдя примерно 300 метров, я тоже упала и сошла в сторону. Через некоторое время я увидела Катю: она держалась за бугель одной рукой и буквально волочилась по земле. Через мгновение она отпустила бугель и медленно поехала вниз, но уже через минуту все обернулось трагедией. Катя потеряла контроль, набрала скорость и, не имея возможности остановиться, врезалась в металлический забор внизу. От удара головой о металлический столб она погибла на месте", — рассказала девушка, отметив, что ее подруга с самого начала неправильно взяла бугель, но оператор не вмешался даже когда она упала: "Позволил ей продолжить движение в лежачем положении на высоту более 350 метров. Есть подтверждающие материалы, на которых видно, что подъемник продолжал работать вплоть до момента ее падения, и только тогда его выключили".

"Теперь возникает много вопросов. Какова функция работников и где их зона ответственности? Почему они не вмешались ни на одном из критических этапов? Законно ли размещение металлического забора в такой опасной зоне, и почему он не окутан матами? Эта ситуация абсурдна, и я считаю, что предприятие должно понести ответственность за халатность и нарушения, которые привели к этой трагедии", — резюмировала "Энни".

Напомним, очевидцы трагедии подтвердили, что Екатерина Игнатьева неправильно воспользовалась бугелем и упала с высоты.