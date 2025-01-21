"На підйомнику панувала метушня": подруга загиблої на Драгобраті розповіла, що сталось

Катерина Ігнатьєва загинула 19 січня. Жінка не втрималась на бугельному підйомнику та впала на паркан.

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Подруга загиблої на Драгобраті лікарки Катерини Ігнатьєвої з Ковеля, Волинь, розповіла нові подробиці трагедії, яка сталася на гірськолижному курорті 19 січня. Дівчина із ніком ann_sv (Енні) написала, що сталось на Драгобраті у своєму Instagram.

Подруга загиблої розповіла, що сталось на Драгобраті

28-річна лікарка-дерматолог та косметолог Катерина Ігнатьєва з Ковеля приїхала на відпочинок разом із друзями. У день своєї загибелі опублікувала відео із підписом "відкрила для себе лижі. Тепер кататись буду щороку".

Останнє відео, опубліковане Катериною Ігнатьєвою

Відомо, що Катерина не втрималася на бугельному підйомнику, втратила рівновагу та впала на гостру частину захисного паркану. За фактом смерті Катерини поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 272 ККУ (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

"Енні" розповіла, що була разом з Катериною на відпочинку на Драгобраті у Закарпатській області. За її словами, вона змушена написати про трагедію, щоб не дозволити іншим вигадувати свої версії подій.

Відео "Енні" із Катериною Ігнатьєвою

"Поки в мене ще є сили й бажання говорити про цю трагедію, я хочу дати об'єктивний опис події, щоб розвіяти всі плітки й припущення. Насамперед зазначу: Катя була абсолютно твереза та повністю екіпірована. Це був наш перший раз на Драгобраті. Попередні дні ми каталися на Буковелі, і Катя стояла на лижах лише третій день. Попри це, вона поводилася обережно й відповідально", — написала дівчина.

За її словами, після кількох спусків вони вирішили перейти на іншу трасу, адже ця виявилася надто складною.

"Проте ми не були добре обізнані з місцевістю й рівнями складності трас. Бугельний підйомник, який ми знайшли поблизу, був єдиним варіантом. На підйомнику панувала метушня. Там стояв оператор, який мав би координувати процес, але він лише подавав бугель і жодних інструкцій не давав. Людей підганяли з усіх боків", — за словами "Енні", вона була на сноуборді і поїхала першою. І вже коли почала підйом, то побачила, що "Катя намагалася стати на бугель 3-4 рази, але постійно падала".

"У цей момент оператор мав би зупинити її й не допустити подальшого підйому, але цього не сталося. Пройшовши приблизно 300 метрів, я теж впала й зійшла вбік. Через деякий час я побачила Катю: вона трималася за бугель однією рукою й буквально волочилася по землі. Через мить вона відпустила бугель і повільно поїхала до низу, та вже через хвилину усе обернулося трагедією. Катя втратила контроль, набрала швидкість і, не маючи змоги зупинитися, врізалася в металевий паркан унизу. Від удару головою об металевий стовп вона загинула на місці", — розповіла дівчина, зауваживши, що її подруга із самого початку неправильно взяла бугель, але оператор не втрутився навіть коли вона впала: "Дозволив їй продовжити рух у лежачому положенні на висоту понад 350 метрів. Є підтверджуючі матеріали, на яких видно, що підйомник продовжував працювати аж до моменту її падіння, і лише тоді його вимкнули".

"Тепер постає багато запитань. Яка функція працівників і де їхня зона відповідальності? Чому вони не втрутилися на жодному з критичних етапів? Чи законним є розміщення металевого паркану в такій небезпечній зоні, та чому він не огорнутий матами? Ця ситуація абсурдна, і я вважаю, що підприємство має понести відповідальність за недбалість і порушення, які призвели до цієї трагедії", — резюмувала "Енні".

Нагадаємо, очевидці трагедії підтвердили, що Катерина Ігнатьєва неправильно скористалась бугелем та впала із висоти.