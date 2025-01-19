Трагедія на курорті Драгобрат: стали відомі нові подробиці щодо загиблої туристки (фото, відео)

За словами очевидців, 28-річна лікарка Катерина Ігнатьєва неправильно скористалася підйомником, після чого втратила рівновагу, впала і зазначала смертельних травм. Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

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18 січня на закарпатському курорті Драгобрат загинула туристка на лижах, яка не змогла втриматися на бугельному підйомнику, впала і зазнала травм несумісних з життям. Про це повідомляє видання NTA.

Журналісти пишуть, що жінка втратила рівновагу на підйомнику та зазнала смертельних травм через зіткнення з гострими елементами захисного паркану. Свідки події повідомляють, що загибла дівчина неправильно скористалася бугелем.

"Я стояв в черзі на підйомник і бачив як вона підіймалась. Їй подали швабру, але вона уперлась в неї руками, а не зачепила за ноги, після чого присіла на корточки й поїхала так вверх. Потім я тільки сів на бугель я побачив що вона летить з гори. Ми якось змогли її оминути. І далі вона прилетіла в забор чи опору на місці посадки. Я це все бачив. Бо був десь в метрах 20 від місця посадки", — заявляє один з очевидців трагедії, додавши, що загибла туристка пролежала там після падіння 3-4 години.

Згодом ЗМІ встановили, що загиблою була 28-річна мешканка міста Ковель Волинської області Катерина Ігнатьєва. З інформації за відкритими джерелами відомо, що жінка працювала лікаркою-дерматологом, косметологом і трихологом.

Її знайомі та близькі люди відзначають, що Катерина була активною, життєрадісною людиною, яка мріяла про майбутнє та раділа новим відкриттям. Вони повідомили, що жінка приїхала на курорт разом із друзями та активно ділилася враженнями про відпочинок у соціальних мережах.

У своєму Instargam напередодні загибелі вона виставила відео, як катається на лижах на курорті.

"Відкрила для себе лижі. Тепер кататимусь щороку", — йдеться в дописі на акаунті загиблої жінки.

Поліція Закарпатської області підтвердила факт трагедії. Наразі правоохоронці не розголошують офіційних подробиць, триває з'ясування всіх обставин.

Раніше повідомлялося, що на гірськолижному курорті на Львівщині загинула дитина. З’їжджаючи з гори на лижах дитина впала та отримала важку травму голови. Попри зусилля медиків, врятувати життя хлопчика не вдалося.

Згодом стало відомо, як туристка впала на лінії електропередач та залишила без світла тисячі мешканців. Жінка летіла на параплані неподалік канатної дороги. Її довелось рятувати пожежникам і поліцейським після того, як вона заплуталася в кабелях.