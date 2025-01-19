Трагедия на курорте Драгобрат: стали известны новые подробности о погибшей туристке (фото, видео)

По словам очевидцев, 28-летняя врач Екатерина Игнатьева неправильно воспользовалась подъемником, после чего потеряла равновесие, упала и получила смертельные травмы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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18 января на закарпатском курорте Драгобрат погибла туристка на лыжах, которая не смогла удержаться на бугельном подъемнике, упала и получила травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщает издание NTA.

Журналисты пишут, что женщина потеряла равновесие на подъемнике и получила смертельные травмы из-за столкновения с острыми элементами защитного забора. Свидетели происшествия сообщают, что погибшая девушка неправильно воспользовалась бугелем.

"Я стоял в очереди на подъемник и видел как она поднималась. Ей подали швабру, но она уперлась в нее руками, а не зацепила за ноги, после чего присела на корточки и поехала так вверх. Потом я только сел на бугель я увидел что она летит с горы. Мы как-то смогли ее обойти. И дальше она прилетела в забор или опору на месте посадки. Я все это видел. Потому что был где-то в метрах 20 от места посадки", — заявляет один из очевидцев трагедии, добавив, что погибшая туристка пролежала там после падения 3-4 часа.

Впоследствии СМИ установили, что погибшей была 28-летняя жительница города Ковель Волынской области Екатерина Игнатьева. Из информации по открытым источникам известно, что женщина работала врачом-дерматологом, косметологом и трихологом.

Ее знакомые и близкие люди отмечают, что Екатерина была активным, жизнерадостным человеком, который мечтал о будущем и радовался новым открытиям. Они сообщили, что женщина приехала на курорт вместе с друзьями и активно делилась впечатлениями об отдыхе в социальных сетях.

В своем Instargam накануне гибели она выставила видео, как катается на лыжах на курорте.

"Открыла для себя лыжи. Теперь буду кататься каждый год", — говорится в посте на аккаунте погибшей женщины.

Полиция Закарпатской области подтвердила факт трагедии. Сейчас правоохранители не разглашают официальных подробностей, продолжается выяснение всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте во Львовской области погиб ребенок. Съезжая с горы на лыжах ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь мальчика не удалось.

Впоследствии стало известно, как туристка упала на линии электропередач и оставила без света тысячи жителей. Женщина летела на параплане неподалеку канатной дороги. Ее пришлось спасать пожарным и полицейским после того, как она запуталась в кабелях.