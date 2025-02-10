Вбивство на АЗС у Києві: чоловіка, який застрелив пенсіонера, не відправлять до в'язниці

Судово-психіатрична експертиза встановила, що 41-річний чоловік, який вбив 65-річного пенсіонера, не усвідомлював своїх дій під час злочину.

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Чоловіка, який застрелив пенсіонера на АЗС у Києві 18 вересня 2024 року, відправлять на примусове лікування до психіатричної лікарні із суворим наглядом. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі у понеділок, 10 лютого.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного в умисному вбивстві чоловіка на АЗС примусових заходів медичного характеру. Його направлять до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом", — йдеться у повідомленні.

В ході досудового розслідування проведено судово-психіатричну експертизу, яка підтвердила, що 41-річний чоловік, який стріляв у пенсіонера, як на момент вчинення злочину, так і зараз, не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Вбивство на АЗС у Києві: що відомо

18 вересня 2024 року на столичній автозаправній станції на Кільцевій дорозі 41-річний чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, коли той збирався сіда у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, забрав ключі від автомобіля, особисті речі та зник з місця злочину.

Чоловік застрелив пенсіонера на АЗС у Києві Фото: Київська міська прокуратура

Поліція оперативно встановила його особу та затримала.

У ході слідства з'ясувалося, що нападник з 2012 року проходив лікування у психіатричних закладах. Наразі він перебуває під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

Його дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України:

умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115);

розбійний напад (ч. 4 ст. 187);

незаконне заволодіння автомобілем (ч. 3 ст. 289);

придбання і зберігання бойових припасів без дозволу (ч. 1 ст. 263).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Святошинського управління поліції Києва.

Нагадаємо, 3 лютого у Пирятині Полтавської області суд обрав запобіжний захід 40-річному чоловіку, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця ТЦК на автозаправці. Фігурант справи у суді заявив, що не мав наміру вбивати військового, а лише хотів налякати його.

Депутат Полтавської облради замовив вбивство місцевого підприємця. Він хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб привласнити собі його бізнес. Посадовця викрила контррозвідка та слідчі СБУ. За фізичну розправу над фермером депутат пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів.