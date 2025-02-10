Убийство на АЗС в Киеве: мужчину, который застрелил пенсионера, не отправят в тюрьму

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что 41-летний мужчина, который убил 65-летнего пенсионера, не осознавал своих действий во время преступления.

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Мужчину, который застрелил пенсионера на АЗС в Киеве 18 сентября 2024 года, отправят на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 10 февраля.

"Под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева в суд направлено ходатайство о применении к подозреваемому в умышленном убийстве мужчины на АЗС принудительных мер медицинского характера. Его направят в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", — говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила, что 41-летний мужчина, который стрелял в пенсионера, как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Убийство на АЗС в Киеве: что известно

18 сентября 2024 года на столичной автозаправочной станции на Кольцевой дороге 41-летний мужчина с ружьем подошел к 65-летнему пенсионеру, когда тот собирался сесть в собственный автомобиль. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, забрал ключи от автомобиля, личные вещи и скрылся с места преступления.

Мужчина застрелил пенсионера на АЗС в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура

Полиция оперативно установила его личность и задержала.

В ходе следствия выяснилось, что нападавший с 2012 года проходил лечение в психиатрических учреждениях. Сейчас он находится под стражей в специализированном медицинском учреждении.

Его действия квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

умышленное убийство из корыстных побуждений (п. 6 ч. 2 ст. 115);

разбойное нападение (ч. 4 ст. 187);

незаконное завладение автомобилем (ч. 3 ст. 289);

приобретение и хранение боевых припасов без разрешения (ч. 1 ст. 263).

Досудебное расследование осуществляли следователи Святошинского управления полиции Киева.

Напомним, 3 февраля в Пирятине Полтавской области суд избрал меру пресечения 40-летнему мужчине, который подозревается в убийстве военнослужащего ТЦК на автозаправке. Фигурант дела в суде заявил, что не намеревался убивать военного, а лишь хотел напугать его.

Депутат Полтавского облсовета заказал убийство местного предпринимателя. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить себе его бизнес. Чиновника разоблачила контрразведка и следователи СБУ. За физическую расправу над фермером депутат пообещал своему подчиненному 20 тысяч долларов.