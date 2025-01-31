Нанял своего водителя за 20 тысяч долларов: на Полтавщине депутат заказал убийство фермера (фото)

по версии следствия, убийство должно было произойти на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат должен был назначить там встречу фермеру для обсуждения рабочих вопросов.

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Депутат Полтавского облсовета заказал убийство местного предпринимателя. Он планировал инсценировать его самоубийство и захватить его бизнес. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Депутата разоблачила контрразведка и следователи СБУ. Чиновник хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнеса.

Расследование установило, что к "делу" депутат привлек своего водителя, который должен был совершить преступление. За физическую расправу над фермером он пообещал своему подчиненному 20 тыс. долларов США.

Убийство должно было произойти на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат должен был назначить там встречу фермеру для обсуждения рабочих вопросов.

Во время встречи киллер должен был веревкой задушить мужчину, а потом это должны были выдать за самоубийство. После этого депутат планировал подделать документы на корпоративные права агрокомпании бизнесмена, чтобы отметить себя доверенным лицом.

Для планирования убийства фигуранты встречались в безопасных местах и никогда не обсуждали эту тему по телефону.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и задержала обоих злоумышленников "на горячем", когда они везли бизнесмена на место "деловой" встречи.

Депутату и водителю сообщено о подозрении в организации и соучастии в совершении законченного покушения на умышленное убийство.

Издание "Бабель" пишет, что речь идет о депутате Полтавского облсовета от партии "За майбутнє" Олеге Дядыке.

Олег Дядик

Напомним, что 27 января сообщалось, что языковеда Ирину Фарион подозреваемый в ее убийстве пытался убить еще за 2 дня до того, как это произошло. Он не успел этого сделать, потому что женщина зашла в подъезд.