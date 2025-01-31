Найняв свого водія за 20 тисяч доларів: на Полтавщині депутат замовив вбивство фермера (фото)

За версією слідства, вбивство мало статися на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат мав призначити там зустріч фермеру для обговорення робочих питань.

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Депутат Полтавської облради замовив вбивство місцевого підприємця. Він планував інсценувати його самогубство і захопити його бізнес. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Депутата викрила контррозвідка та слідчі СБУ. Посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу.

Розслідування встановило що до "справи" депутат залучив свого водія, який мав скоїти злочин. За фізичну розправу над фермером він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів США.

Вбивство мало статися на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат мав призначити там зустріч фермеру для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав мотузкою задушити чоловіка, а потім це мали видати за самогубство. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Для планування вбивства фігуранти зустрічалися у безпечних місцях і ніколи не обговорювали цю тему по телефону.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників "на гарячому", коли вони везли бізнесмена на місце "ділової" зустрічі.

Депутату та водію повідомлено про підозру в організації та співучасті у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство.

Видання "Бабель" пише, що йдеться про депутата Полтавської облради від партії "За майбутнє" Олега Дядика.

Олег Дядик

Нагадаємо, що 27 січня повідомлялося, що мовознавицю Ірину Фаріон підозрюваний у її вбивстві намагався вбити ще за 2 дні до того, як це сталося. Він не встиг цього зробити, бо жінка зайшла до під'їзду.