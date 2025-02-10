"Исчезли": действительно ли в столичных парках стало в 20 раз меньше белок и кто в этом виноват

В КЭКЦ заявили о "настоящем экоциде" в Киеве, обвинив коммунальщиков в вырубке старых деревьев и нежелании вешать искусственные домики для животных. В "Киевзеленстрое" ответили на обвинения.

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В Киеве из-за "гламуризации парков" практически исчезли белки. Об этом 9 февраля заявили в общественной организации "Киевский эколого-культурный центр".

"В киевских парках практически исчезли белки. По сравнению с предыдущими годами их количество, по нашим подсчетам, упало в 20 раз и более", — сообщили в КЭКЦ.

Отмечается, что есть две главные причины. Первая — "гламуризация" парков, то есть вырубка старых деревьев с дуплами, в которых белки обустраивают гнезда и размножаются. Это в ОО назвали "настоящим экоцидом".

"Лет 8 назад в парке КПИ "Киевзеленстрой" провел массовую рубку старых дуплистых деревьев. Одновременно десятки белок остались без своих убежищ. И поэтому решили перебежать проспект Победы в парк Пушкина. Но все были раздавлены проезжающими машинами. Вот такие жестокие последствия антиэкологической и злодейской деятельности "Киевзеленстроя"", — передали в КЭКЦ.

Вторая причина — в парках не вешают искусственные домики для белок, где они могли бы обустроить гнезда и размножаться. Сообщается, что "Киевзеленстрою" это не нужно из-за отсутствия заработка. На "гламуризацию" же якобы выделяются сотни миллионов гривен ежегодно.

Директор КЭКЦ Владимир Борейко заявил, что предлагал директору Департамента защиты окружающей среды КГГА развесить в столичных парках домики для белок, птиц и летучих мышей, но дальше разговора дело не продвинулось. Он добавил, что в Киеве уже "много лет" проводится "вопиющая антиэкологическая политика", и город недаром 5 лет подряд занимает самые низкие строчки в экологическом рейтинге крупных городов мира.

В "Киевзеленстрое" отреагировали

В коммунальном предприятии КО "Киевзеленстрой" заявили, что информацию о массовом исчезновении белок из парков может опровергнуть любой, кто регулярно там бывает. Пресс-служба подчеркнула, что "одна организация, которая называет себя экологической" распространяет ложную информацию.

В "Киевзеленстрое" рассказали о нескольких природоориентированных решениях в парках, скверах и лесах:

озеленители оставляют фрагменты мертвой древесины в определенных местах, чтобы та поддерживала жизненный цикл многочисленных видов насекомых, грибов, микроорганизмов, а также кормила синиц, дятлов и других птиц;

масштабирование двух проектов — участки без скашивания площадью уже более 140 га и 5,3 га участков с использованием смесей трав декоративных лугов, а также создание убежища для полезных насекомых-опылителей;

летом Киев вообще отказывается от кошения травы в зеленых зонах для сохранения экосистемы;

в декабре 2024 года были разработаны и установлены 300 новых кормушек для птиц, а в начале февраля — столько же скворечников в лесах.

"Коммунальщики ежегодно дополняют домики для птиц, которые под влиянием погодных условий, становятся со временем непригодными к использованию. Также ежегодно работники лесопарковых хозяйств обустраивают и обновляют кормушки для диких зверей", — добавила пресс-служба.

Этой зимой обустроили 40 кормушек, заготовили почти 2000 кормовых веников и сено, установили 24 солонца для минеральной подкормки лосей и косуль.

Напомним, синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды на 12 февраля. В Киеве будет морозно, но сухо.

В Голосеевском парке Киева теперь можно покататься на лыжах и сноубордах. Склон работает с 10:00 до 21:00.