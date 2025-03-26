Пробудження безодні: гігантська діра в центрі озера пожвавилася після 5-річного затишшя (відео)

Останні п'ять років "діра слави" озера Беррієсса залишалася сухою, проте тепер учені фіксують її пожвавлення.

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Гігантська "діра слави", також відома як водоскид "Ранкова слава" (Morning Glory), являє собою величезну безодню, розташовану посеред озера Беррієса (Каліфорнія, США). Гігантська діра являє собою величезний закручений водостік на греблі Монтічелло, призначений для запобігання повеней, коли рівень води у водоймі досягає 134 метрів, пише IFLScience.

В останні п'ять років у регіоні спостерігалася посушлива погода, що призвело до того, що "діра слави" залишалася сухою. Однак усе змінилося: сьогодні експерти фіксують перелив, що потрапляє у водостік і створює вир. Неймовірне видовище, якщо дивитися зверху.

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За словами Мелісси Вігнау, керівника проєкту Solano, програми Бюро меліорації, що фінансується з федерального бюджету і постачає воду для використання людиною через греблю Монтічелло, греблям потрібні аварійні водоскиди для відводу надлишків води — "діра слави", по суті, функціонує як злив переливу в кухонній раковині, але в неймовірних масштабах.

За даними дослідників, за всю свої 70-річну історію "діру слави" використовували всього 25 разів. Вона залишалася сухою і невикористаною протягом багатьох років, але на початку 2025 року безліч атмосферних річок принесли в регіон велику кількість опадів. Тепер водоскид нарешті запрацював.

Відомо, що діра вперше пролилася 4 лютого, а найактивнішою вона була 14 лютого — у День святого Валентина, коли рівень води в озері піднявся до 135,02 метра. Цього року вчені вже зафіксували 46 днів, у які "діра слави" була активна — основною причиною вчені називають рясні дощі.

Дослідники зазначають, що сьогодні течія "діри слави" відносно мирна, але в глибині водозбору все насправді інакше. Річ у тім, що вода падає з висоти 61 метр, перш ніж спрямуватися в струмок Пута Крик.

Зазначимо, що озеро Беррієсса розташоване в тріщині каньйону, тож йому необхідний свій власний водозбір. Більшість гребель використовують рівну, відкриту місцевість для контролю переливу за допомогою широких водоскидів або контрольованих затворів, які направляють надлишок води. На жаль, простір обмежений, коли йдеться про місцевість, затиснуту в каньйоні. Щоб розв'язати цю проблему, інженери створили дренаж, здатний використовувати тунель, який вони вже побудували для перенаправлення струмка Пута під час будівництва греблі.

Раніше Фокус писав про те, що на дні 124-метрової воронки в океані виявили щось, що схвилювало вчених.