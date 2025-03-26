Пробуждение бездны: гигантская дыра в центре озера оживилась после 5 летнего затишья (видео)

Последние пять лет "дыра славы" озера Берриесса оставалась сухой, однако теперь ученые фиксируют ее оживление.

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Гигантская "дыра славы", также известная как водосброс "Утренняя слава" (Morning Glory), представляет собой огромную бездну, расположенную посреди озера Берриеса (Калифорния, США). Гигантская дыра представляет собой огромный закрученный водосток на плотине Монтичелло, предназначенный для предотвращения наводнений, когда уровень воды в водоеме достигает 134 метров, пишет IFLScience.

В последние пять лет в регионе наблюдалась засушливая погода, что привело к тому, что "дыра славы" оставалась сухой. Однако все изменилось сегодня эксперты фиксируют перелив, попадающий в водосток и создающий водоворот. Невероятное зрелище, если смотреть сверху.

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По словам Мелиссы Вигнау, руководителя проекта Solano, финансируемой из федерального бюджета программы Бюро мелиорации, которая поставляет воду для использования человеком через плотину Монтичелло, плотинам необходимы аварийные водосбросы для отвода излишков воды — "дыра славы", по сути, функционирует как слив перелива в кухонной раковине, но в невероятных масштабах.

По данным исследователей, за всю свои 70-летнюю историю "дыра славы" использовалась всего 25 раз. Она оставалась сухой и неиспользуемой в течение многих лет, но в начале 2025 года множество атмосферных рек принесли в регион большое количество осадков. Теперь водосброс наконец-то заработал.

Известно, что дыра впервые пролилась 4 февраля, а активнее всего она была 14 февраля — в День святого Валентина, когда уровень воды в озере поднялся до 135,02 метра. В этом году ученые уже зафиксировали 46 дней, в которые "дыра славы" была активна — основной причиной ученые называют обильные дожди.

Исследователи отмечают, что сегодня течение "дыры славы" относительно мирное, но в глубине водосбора все на самом деле иначе. Дело в том, что вода падает с высоты 61 метра, прежде чем устремиться в ручей Пута Крик.

Отметим, что озеро Берриесса расположено в трещине каньона, поэтому ему необходим свой собственный водосбор. Большинство плотин используют ровную, открытую местность для контроля перелива с помощью широких водосбросов или контролируемых затворов, которые направляют избыток воды. Увы, пространство ограничено, когда речь идет о местности, зажатой в каньоне. Чтобы решить эту проблему, инженеры создали дренаж, способный использовать туннель, который они уже построили для перенаправления ручья Пута во время строительства плотины.

Ранее Фокус писал о том, что на дне 124-метровой воронки в океане обнаружили нечто, что взволновало ученых.