Каннабис обгоняет алкоголь: ученые обнародовали новую статистику употребления различных веществ

Согласно последним отчетам научного сообщества, молодые люди довольно сильно охладели к алкогольным напиткам, предпочитая им употребление каннабиса. В то же время у более старшого поколения ситуация довольно контрастна и тревожна.

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В 2023 году употребление каннабиса и галлюциногенов среди взрослого населения одних лишь США достигло рекордного уровня, продолжая тенденцию роста потребления среди людей в возрасте от 19 до 30 и от 35 до 50 лет. Все чаще взрослые люди по всему миру обращаются к подобным веществам по целому ряду причин, что заставило ученых всерьез отслеживать эту статистику, пишет UPI.

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Такие данные получены в ходе последнего исследования-опроса "Мониторинг будущего", проведенного Институтом социальных исследований Мичиганского университета и Национальным институтом здоровья США. В исследовании отмечается заметный сдвиг в структуре потребления психоактивных веществ: все больше взрослых предпочитают эти вещества, в то время как традиционное курение сигарет продолжает снижаться в этих возрастных группах.

Данные опроса показали, что обе возрастные когорты значительно сократили потребление табачных сигарет, и эта тенденция сохраняется в последние годы. Однако в потреблении алкоголя наблюдается разрыв между группами. В младшей группе, в возрасте от 19 до 30 лет, наблюдается снижение уровня пьянства, достигшего исторически низкого уровня. Напротив, в возрасте от 35 до 50 лет отмечается рост употребления алкоголя по сравнению с данными пяти- и десятилетней давности. Особенно важным результатом исследования является рост употребления каннабиса среди молодых женщин, которые впервые за всю историю исследования превзошли своих сверстников-мужчин. Однако в старшей когорте мужчины по-прежнему сообщают о более высоком уровне употребления каннабиса, чем женщины.

В целом потребление каннабиса остается высоким: около 42% взрослых в возрасте от 19 до 30 лет и 29% взрослых в возрасте от 35 до 50 лет сообщили об употреблении каннабиса в прошлом году. Алкоголь остается самым распространенным веществом, хотя молодые взрослые пьют меньше, чем когда-либо прежде, причем его употребление за последний месяц и употребление в больших количествах заметно снизилось по сравнению с предыдущим годом. Напротив, в старшей возрастной группе потребление алкоголя несколько возросло, как в плане месячного употребления, так и в плане постоянного пьянства, по сравнению с тенденциями последнего десятилетия.

Доктор Нора Волков, директор Национального института по злоупотреблению наркотиками NIH, подчеркнула важность дальнейших исследований воздействия этих веществ, особенно по мере появления на рынке новых продуктов. "Эти результаты подчеркивают настоятельную необходимость проведения тщательных исследований потенциальных рисков и пользы каннабиса и галлюциногенов", — заявила она, отмечая меняющийся ландшафт употребления психоактивных веществ и его последствия для здоровья населения.

Рост распространенности употребления каннабиса согласуется с более широкими общественными тенденциями к легализации и изменению представлений о безопасности и пользе этого наркотика. Аналогичным образом, растущий интерес к галлюциногенам, особенно в связи с их потенциальным терапевтическим использованием, отражает значительные изменения в отношении к этим веществам как с медицинской, так и с рекреационной точки зрения населения.

Ранее Фокус писал об опасном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Результаты исследования эффекта употребления каннабиса оказались довольно неоднозначными.

Также Фокус писал о том, что каннабис, возможно, может уничтожать злокачественные опухоли. Согласно исследованию, соединения каннабиса запускают гибель клеток рака желчных протоков у животных.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.