Уже этой зимой: когда в аптеках Украины появится лекарство из каннабиса

Процесс легализации медицинского каннабиса начался еще в июне 2022 года. Новый препарат проходит регистрацию, скоро его представят на рынке.

Related video

Первый лекарственный препарат на основе медицинского каннабиса может появиться на украинском рынке уже в январе 2025 года. Об этом сообщила народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Ольга Стефанишина.

В настоящее время новый препарат на стадии регистрации. Все формальности специалисты планируют завершить до конца декабря 2024 года.

"Очень надеемся, что в январе 2025 года уже можно будет выписывать реальное лекарство на основе медицинского каннабиса", — отметила политик.

В Украине уже имеется необходимая нормативная база для продажи лекарств на основе медканабиса, Тем не менее, эти препараты еще не представлены на рынке.

"Сейчас все есть для того, чтобы пациенты уже получали препараты на основе медицинского каннабиса, кроме самого медицинского каннабиса. Кроме регуляторной системы нужно, чтобы кто-то зарегистрировал это лекарство в Украине", — добавила Стефанишина.

Отметим, что процесс легализации медканнабиса в Украине начался еще в июне 2022 года. Правительство тогда подало в парламент законопроект №7457. Необходимость создания таких лекарств власти доказывали обеспечением доступа украинцев к современным методам лечения и созданием условий для развития инновационного бизнеса.

Рада одобрила документ в декабре, а президент Владимир Зеленский подписал закон в феврале 2023 года. Медицинское сообщество также поддержало эту идею: медканнабис не вызывает зависимости, в отличие от опиоидов. Когда пациент прекратит употреблять такие лекарства, плохо ему не будет.

Напомним, ученые в Австралии высказали опасения по поводу последствий употребления марихуаны. Наркотик может стать причиной быстрого старения.

В 2023 году в США зафиксировали рекордный уровень употребление каннабиса и галлюциногенов. В то же время курение обычных сигарет теряет популярность.