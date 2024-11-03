Узнали причину ошибок: ученые выяснили, из-за чего мы неправильно меряем давление

Наше давление подвержено огромному количеству внешних и внутренних факторов, влияющих на его повышение и понижение. Однако недавно ученые выяснили, что незаметная повседневная привычка может нарушать показатели его измерения.

Related video

Новое исследование выявило, что положение руки при измерении артериального давления может существенно повлиять на результаты. Оно отметило важность правильного положения руки для обеспечения точности показаний при его измерении. Это крайне важный нюанс, поскольку именно измеряя давление, многие люди решают принимать им тот или иной препарат, пишет Forbes.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, если во время измерения рука висит на боку или лежит на коленях, это может привести к завышению показателей давления, что может свидетельствовать о наличии гипертонии, даже если у вас ее нет. Американская ассоциация сердца (ААС) подчеркивает, что для точного измерения артериального давления необходимо сидеть прямо, держа спину, ноги ровно на полу, а руку держать на уровне сердца.

Манжета для измерения давления должна касаться голой кожи, а нижняя ее часть должна располагаться чуть выше сгиба локтя, советует ассоциация. Непосредственно перед измерением следует избегать стрессовых нагрузок, таких как физические или эмоциональные напряжения. ААС также не советует разговаривать или пользоваться мобильным телефоном во время процесса, так как отвлекающие факторы могут повлиять на показания.

Исследователи из Медицинской школы Джона Хопкинса и Блумбергской школы общественного здравоохранения провели исследование с участием 133 человек. Они протестировали три положения руки: опирающаяся на стол, лежащая на коленях и висящая на боку. Участники ходили в течение двух минут, а затем отдыхали в течение пяти минут, после чего им измеряли артериальное давление в каждом положении. Результаты показали, что когда рука лежала на коленях, систолическое давление было в среднем на 3,9 мм рт. ст. выше, чем когда рука опиралась на стол, а диастолическое давление было выше на 4,0 мм рт. ст. В положении виса на руках разница была еще больше: систолическое и диастолическое давление повышалось на 6,5 мм рт. ст. и 4,4 мм рт. ст. соответственно.

Если медицинские работники не следуют этим рекомендациям, это может привести к неправильному диагнозу, ненужному лечению и дополнительным расходам, заявляет Брюс Ли, профессор политики и управления в области здравоохранения в Городском университете Нью-Йорка. Для обеспечения правильной техники в клинических условиях может потребоваться более качественное обучение и больше времени для точного измерения. Оно имеет решающее значение для выявления и лечения гипертонии — заболевания, которое, если его не лечить, может привести к серьезным осложнениям, таким как инфаркты и инсульты, предупреждает Ли.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.