Дізналися причину помилок: учені з'ясували, через що ми неправильно міряємо тиск

Наш тиск схильний до величезної кількості зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на його підвищення і зниження. Однак нещодавно вчені з'ясували, що непомітна повсякденна звичка може порушувати показники його вимірювання.

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Нове дослідження виявило, що положення руки під час вимірювання артеріального тиску може суттєво вплинути на результати. Воно відзначило важливість правильного положення руки для забезпечення точності показань під час його вимірювання. Це вкрай важливий нюанс, оскільки саме вимірюючи тиск, багато людей вирішують приймати їм той чи інший препарат, пише Forbes.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JAMA Internal Medicine, якщо під час вимірювання рука висить на боці або лежить на колінах, це може призвести до завищення показників тиску, що може свідчити про наявність гіпертонії, навіть якщо у вас її немає. Американська асоціація серця (ААС) підкреслює, що для точного вимірювання артеріального тиску необхідно сидіти прямо, тримаючи спину, ноги рівно на підлозі, а руку тримати на рівні серця.

Манжета для вимірювання тиску має торкатися голої шкіри, а нижня її частина має розташовуватися трохи вище згину ліктя, радить асоціація. Безпосередньо перед вимірюванням слід уникати стресових навантажень, таких як фізичні або емоційні напруження. ААС також не радить розмовляти або користуватися мобільним телефоном під час процесу, тому що відволікаючі фактори можуть вплинути на показання.

Дослідники з Медичної школи Джона Гопкінса і Блумберзької школи громадської охорони здоров'я провели дослідження за участю 133 осіб. Вони протестували три положення руки: спирається на стіл, лежить на колінах і висить на боці. Учасники ходили протягом двох хвилин, а потім відпочивали протягом п'яти хвилин, після чого їм вимірювали артеріальний тиск у кожному положенні. Результати показали, що коли рука лежала на колінах, систолічний тиск був у середньому на 3,9 мм рт. ст. вищим, ніж коли рука спиралася на стіл, а діастолічний тиск був вищим на 4,0 мм рт. ст. У положенні вису на руках різниця була ще більшою: систолічний і діастолічний тиск підвищувався на 6,5 мм рт. ст. і 4,4 мм рт. ст. відповідно.

Якщо медичні працівники не дотримуються цих рекомендацій, це може призвести до неправильного діагнозу, непотрібного лікування і додаткових витрат, заявляє Брюс Лі, професор політики та управління в галузі охорони здоров'я в Міському університеті Нью-Йорка. Для забезпечення правильної техніки в клінічних умовах може знадобитися більш якісне навчання і більше часу для точного вимірювання. Воно має вирішальне значення для виявлення і лікування гіпертонії — захворювання, яке, якщо його не лікувати, може призвести до серйозних ускладнень, таких як інфаркти та інсульти, попереджає Лі.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.