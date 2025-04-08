Хитрые пауки расставляют "растяжки" в европейских пещерах: зачем они это делают

В новом исследовании ученые обнаружили, что вид пещерных пауков ловко адаптировал свой стиль плетения, чтобы формировать сложные механизмы, похожие на растяжки. Ученые считают, они используют их для ловли неудачливой добычи.

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Об этом пишет IFLScience.

Европейские пещерные пауки-кругопряды (Meta menardi) обитают в пещерах Западной и Центральной Европы, хотя их также можно встретить скрывающимися в других темных, влажных местах обитания, например, канализации, бункерах, железнодорожных туннелей и полых деревьях. Ученые полагают, что природа этих мест обитания и влияние, которое они оказывают на рацион пауков, вероятно, являются причиной необычной тактики, используемой для охоты.

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Как правило, пауки-кругопряды плетут круглую паутину — отсюда и их название. С помощью этих конструкций пауки ловят летающих насекомых, например, комаров, мух и крылатых муравьев. Однако подобные насекомые на самом деле не столь важны для рациона пещерных пауков-кругопрядов — они составляют лишь его половины. Остальные 50% приходятся на многоножек, слизней и ползающих насекомых, в том числе и других пауков.

В результате этим крохотным паукообразным пришлось адаптировать свои методы охоты. Исследователи обнаружили, что паутина европейских пещерных пауков-кругопрядов, в отличие от своих собратьев-кругопрядов, как правило, меньше и содержит меньше каркасных нитей. Вместо этого в паутине пещерных пауков больше радиальных нитей, которые служат якорями и крепят конструкцию к стене пещеры. Для сравнения, паутина пауков, обитающих на земле, как правило, имеет от 5 до 10 точек крепления, у пещерных пауков-кругопрядов таких точек от 10 до 20.

До этого момента ученые не были уверены в том, как именно работает паутина пещерных пауков-кругопрядов, однако несколько теорий имелось. Согласно одной из них, пещерные пауки на самом деле покидали паутину, чтобы поймать добычу. Другая предполагала, что добыча попросту соскальзывает со стен пещеры, в результате чего попадает в паутину.

Теперь новые наблюдения команды из Оксфордского университета подтверждают гипотезу радиусной растяжки. Простыми словами, паутина производит вибрации, которые предупреждают паука о присутствии жертвы.

Отметим, что наблюдения проводились учеными в пещере в археологическом парке Creswell Crags в Дербишире, Великобритания. Исследователи наблюдали, как добыча — мучной червь, многоножка и M. menardi — касалась паутины европейского пещерного паука-кругопряда. Затем они наблюдали за поведением паука.

Результаты показывают, что в каждом из трех наблюдений паук реагировал, пробегая по соседнему радиусу, которого непосредственно коснулась потенциальная добыча. Команда полагает, что такая адаптация может быть умной тактикой, позволяющей пауку приблизиться к своей добыче сзади.

Впрочем, ученые также признают, что новая гипотеза может быть ошибочной. Хотя сами наблюдения свидетельствуют в пользу гипотезы о растяжке, авторы исследования оговариваются, что попытки паука захватить добычу в каждом случае были безуспешными.

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