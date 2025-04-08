Хитрі павуки розставляють "розтяжки" в європейських печерах: навіщо вони це роблять

У новому дослідженні вчені виявили, що вид печерних павуків спритно адаптував свій стиль плетіння, щоб формувати складні механізми, схожі на розтяжки. Вчені вважають, вони використовують їх для лову невдачливої здобичі.

Related video

Про це пише IFLScience.

Європейські печерні павуки-кругопряди (Meta menardi) мешкають у печерах Західної та Центральної Європи, хоча їх також можна зустріти, коли вони ховаються в інших темних, вологих місцях проживання, наприклад, каналізації, бункерах, залізничних тунелях і порожнистих деревах. Вчені вважають, що природа цих місць проживання і вплив, який вони чинять на раціон павуків, імовірно, є причиною незвичайної тактики, використовуваної для полювання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як правило, павуки-кругопряди плетуть кругле павутиння — звідси і їхня назва. За допомогою цих конструкцій павуки ловлять комах, що літають, наприклад, комарів, мух і крилатих мурах. Однак подібні комахи насправді не настільки важливі для раціону печерних павуків-кругопрядів — вони складають лише його половини. Решта 50% припадають на багатоніжок, слимаків і комах, що повзають, зокрема й інших павуків.

У результаті цим крихітним павукоподібним довелося адаптувати свої методи полювання. Дослідники виявили, що павутина європейських печерних павуків-кругопрядів, на відміну від своїх побратимів-кругопрядів, як правило, менша і містить менше каркасних ниток. Натомість у павутині печерних павуків більше радіальних ниток, які слугують якорями й кріплять конструкцію до стіни печери. Для порівняння, павутина павуків, що мешкають на землі, як правило, має від 5 до 10 точок кріплення, у печерних павуків-кругопрядів таких точок від 10 до 20.

До цього моменту вчені не були впевнені в тому, як саме працює павутина печерних павуків-кругопрядів, проте кілька теорій були. Згідно з однією з них, печерні павуки насправді залишали павутину, щоб зловити здобич. Інша припускала, що здобич просто зісковзує зі стін печери, внаслідок чого потрапляє в павутину.

Тепер нові спостереження команди з Оксфордського університету підтверджують гіпотезу радіусної розтяжки. Простими словами, павутина виробляє вібрації, які попереджають павука про присутність жертви.

Зазначимо, що спостереження проводилися вченими в печері в археологічному парку Creswell Crags у Дербіширі, Велика Британія. Дослідники спостерігали, як здобич — борошняний черв'як, багатоніжка і M. menardi — торкалася павутини європейського печерного павука-кругопряда. Потім вони спостерігали за поведінкою павука.

Результати показують, що в кожному з трьох спостережень павук реагував, пробігаючи по сусідньому радіусу, якого безпосередньо торкнулася потенційна здобич. Команда вважає, що така адаптація може бути розумною тактикою, що дозволяє павуку наблизитися до своєї здобичі ззаду.

Утім, учені також визнають, що нова гіпотеза може бути помилковою. Хоча самі спостереження свідчать на користь гіпотези про розтяжку, автори дослідження застерігаються, що спроби павука захопити здобич у кожному випадку були марними.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.