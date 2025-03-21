Президент Чехии Петр Павел был в Одессе во время массированной атаки "Шахедами" (фото)

Чешского лидера встретили высокопоставленные украинские чиновники. В это время армия РФ запустила по городу три группы иранских дронов, рассказал вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

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Президент Чехии Петр Павел был в Одессе 20 марта во время массированной атаки российской армии дронами "Шахед". Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба, который встретился с ним.

Кулеба отметил, что именно во время встречи Россия запустила по городу три группы "Шахедов". Чиновники обговорили вопросы безопасности судоходства, восстановления, развития общин и разминирования Украины.

По словам вице-министра, только с лета 2023 года Россия выпустила более 450 ракет по портовой инфраструктуре Украины, но страна и сегодня продолжает быть гарантом продовольственной мировой безопасности. С начала работы зернового коридора через украинские порты вывезли 110 млн тонн грузов.

Петр Павел также описал свой визит в Одессу в соцсети Х, но не упоминал о массированной атаке "Шахедами". Вместе с руководством Одесской, Николаевской и Херсонской областей он обсуждал поддержку регионов вблизи линии фронта.

Петр Павел не упоминал о массированной атаке "Шахедами"

"Я приехал в Одессу, которая сопротивляется российской агрессии с начала войны. Из Чехии сюда направляются боевые машины, беспилотники, защитные жилеты, мобильные глушители, защищающих жителей от атак беспилотников, и медицинское оборудование", — отметил он.

Чем Чехия помогает Украине?

Алексей Кулеба подчеркнул важность сотрудничества с Чехией. Это одна из тех стран, которые системно помогают Украине: за три года большой войны с РФ она отправила Украине поддержки на 900 млн долларов — от гуманитарных программ до военной техники.

К примеру, противокорабельные комплексы "Нептун", сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, помогают обеспечить безопасность Украины на море.

Кроме этого, Чехия взяла патронат над Днепропетровской областью: обновляет станции очистки воды, поставляет генераторы, медоборудование, эвакуационные автобусы, восстанавливает школы и больницы.

В Киевской области реализуется масштабный проект модернизации областной детской больницы более чем на 10 млн евро и еще десятки проектов в Николаевской, Харьковской, Херсонской, Львовской областях, заключил министр.

Фокус подробно описывал последствия атаки оккупантов по Одессе 20 марта. В городе прогремели сильные взрывы, а в нескольких районах отключали свет.

Кроме этого, несколько дней назад в Одесской области произошел масштабный пожар. Вдоль трассы М-15 "Одесса-Рени" горел камыш.