Революція від Трампа: як Америка повертається у 20-ті роки минулого століття

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Дональд Трамп планує революцію. Не зважайте на "100 днів" Рузвельта; новий бос пропонує в перший же день ухвалити 100 виконавчих указів, скоротити штат, роззброїти наркобанди і вигнати нелегальних іммігрантів (усіх, як він сподівається). Трамп хоче депортувати майже 4 відсотки всього населення країни.

Різниця між першим терміном Трампа і його продовженням відображена в президентських фото. На старому він посміхається: комедійний типаж. На новому він хмуриться. Він імітує свою світлину, звісно ж, як нагадування про ціну, яку він заплатив за свою завзятість.

Демократи п'ять разів затягували його до суду; двоє божевільних намагалися його вбити; майже дюжина його соратників потрапила до в'язниці. Мар-а-Лаго, його будинок у стилі Гетсбі, став штабом у вигнанні, де лоялісти збиралися, щоб замишляти своє повернення і помсту. Ходять чутки, що Трамп вважає за краще наймати красивих людей, тому хірурги Маямі заробляють гроші, вирізаючи "обличчя Мар-а-Лаго", що характеризується пухкими губами і стривоженими бровами. Жінки схожі на качок. Чоловіки схожі на ілюзіоністів із Лас-Вегаса.

Трамп має енергію Теодора Рузвельта і програму Кела Куліджа. Закриття кордонів, відновлення заборон на поїздки, припинення прийому біженців, висилання нелегалів, припинення надання громадянства за правом народження, помилування учасників заворушень 6 січня, скасування кліматичних субсидій, припинення просування електромобілів, "бурити-бурити-бурити", ревізія нормативних актів, заборона на участь трансгендерних жінок у спорті, припинення федеральної програми розмаїття та скорочення фінансування шкіл, що просувають теорію критичних рас. О, і встановити мир в Україні протягом 24 годин.

Буде опозиція; дещо з цього потребуватиме ухвалення законів. Але Трамп вступив на посаду, маючи консервативну більшість у Верховному суді і в Конгресі — і хоча остання була у нього на початку першого терміну, сьогодні його позиції сильніші.

Серед 241 члена Палати представників від республіканців у 2017 році тільки 31 підтримав Трампа, а 16 відкрито виступили проти нього. Цього року всі, крім двох із 202 обраних представників, підтримали обраного президента. У 2017 році республіканці використовували Трампа для реалізації своєї програми і часто підривали його позиції. Цього року інтереси сходяться.

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Попереду ще багато труднощів, включно з вузькістю контролю над Конгресом. У Сенаті більшість становить 53 до 47. У Палаті представників, після призначень в адміністрації, більшість становить два голоси.

Хороша новина полягає в тому, що бунти, як правило, приходять від правих, а вони люблять Трампа. Погана новина полягає в тому, що, хоча технічно всі є представниками MAGA, консенсус щодо того, що означає MAGA, неоднозначний — і може розколотися, коли члени партії обговорюватимуть скорочення витрат або імміграцію.

Що стосується останнього, то ми все ще чекаємо докладного плану. Ідея Трампа знайти і вигнати буквально кожного нелегала обійдеться приблизно в 315 мільярдів доларів, що об'єктивно шалено. Джей Ді Венс скоротив цю суму до депортації одного мільйона на рік, що все одно складе 88 мільярдів доларів, що дуже багато, коли ще однією метою є продовження терміну дії податкових пільг 2017 року.

Спочатку нам говорили, що буде "один великий красивий законопроєкт", який збере всі ідеї Трампа в єдине ціле, але тепер більш холодні голови пропонують двоетапний процес, щоб спочатку ухвалити, скажімо, пропозиції щодо енергетики та імміграції, а потім поговорити про податки. Республіканці хотіли б зробити щось сексуальне для економіки, щоб вона бурхливо розвивалася до проміжних виборів 2026 року, адже найкращий спосіб уникнути президентства "кульгавої качки" — це забрати більше округів демократів.

Не сумнівайтеся: це найрадикальніше президентство республіканців з часів Рональда Рейгана. Воно революційне в тому старомодному сенсі, що зациклює події на колишньому рівні. Зазвичай консервативні уряди проводять успадковані ними ліберальні реформи і кажуть "далі нікуди". Ця адміністрація прагне скасувати, знищити не лише здобутки Обами і Байдена, а й активізм шістдесятих, інтернаціоналізм сорокових і цінності Нового курсу тридцятих років.

Це повернуло б нас у п'янкі 1920-ті роки, коли праві республіканці намагалися перетворити Америку на Едем вільного ринку, оточений стінами, щоб не допустити проникнення іноземних шкідників, як-от дешеві товари та праця мігрантів. Крах на Волл-стріт дискредитував старих правих; майже століття лібералізм домінував у політиці, діловито регулюючи бізнес і створюючи систему соціального захисту. Але істеблішмент довів соціальне забезпечення та воєнні дії до межі краху, а артритного Джо Байдена здолали високі ціни та імміграція.

Статус-кво більше не приносить користі; він розколов країну. У 2023 році частка іноземців у США сягне 14,3 відсотка — утричі більше, ніж у 1970 році. Бастіон ліберальних звичаїв The New York Times взяв інтерв'ю у "різноробочого з Гондурасу", який заявив, що має намір перетнути кордон Америки з Трампом або без нього. Він уже був депортований п'ять разів, зазначає газета, востаннє "після засудження в Північній Кароліні за водіння в нетверезому вигляді".

Те, що здавалося випадковою президентською перемогою 2016 року — легко скасовуваною, як думали демократи, за допомогою юридичного блазенства, — тепер вважається здоровим глуздом, мейнстримом, який наслідують від Риму до Буенос-Айреса. Як іде Америка, так іде і світ; бореться з течією, невпинно повертаючись у минуле.

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