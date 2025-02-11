Російські обстріли мають вплив на власний видобуток газу Україною. Через чергову російську атаку по газовій інфраструктурі пошкоджено виробничі потужності одного з підприємств. Тож, якою буде ситуація з опаленням домівок українців під час посилення морозів?

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Україна стикається з дефіцитом газу після російських ракетних ударів по інфраструктурі. Експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко зазначив, що ситуація із газом в Україні є дуже складною, а отже і прогнози щодо постачанням палива у домівки ускладнюються. Про це йдеться у новому матеріалі Фокусу "Без газу: чи будуть українцям відключати опалення".

У період з грудня 2024 по лютий 2025 року атаки на ДКС у Полтавській і Харківській областях призвели до зниження внутрішнього видобутку. Чи впливатиме ситуація на постачання газу та на стабільність роботи систем опалення?

Дефіцит газу: як Україна подолає кризу

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб м газу. І ця цифра може зрости в залежності від його обсягів на кінець опалювального сезону 2024- 2025 років з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Україна вже пройшла історичний мінімум залишків, які взагалі колись були

Як зазначив Олег Попенко у коментарі Фокусу, Україна вже пройшла історичний мінімум газових залишків, які взагалі колись були.

"На сьогодні в нас газу менше, ніж було минулого року в аналогічний період. Щодо купівлі, то в ЄС також є дефіцит блакитного палива, а його вартість зростає. Ринкова ціна газу становить 550-570 доларів за тисячу кубометрів. Ми ж купуємо його за 670 доларів", — сказав він.

Проте навіть із урахуванням імпорту, на думку експерта, можливі тимчасові відключення як постачання самого газу до приватного сектору, так і зменшення температури централізованого опалення багатоквартирних будинків.

В приватних будинках, які працюють на газу, тиск став набагато меншим Фото: Getty Images

Що буде із опаленням на тлі обстрілів інфраструктури

Олег Попенко наголосив, що в Україні не вистачає газу, а компанія "Укренерго" вже запроваджує обмеження потужності для промисловості та бізнесу в періоди, коли особливо продуктивно працюють ТЕС і ТЕЦ.

Українцям слід підготуватися до можливих відключень та обмежень, принаймні до кінця березня

"Поступово будуть зменшувати подачу газу для всіх. І будуть запроваджувати не просто превентивні відключення, а вводити графіки аварійних відключень по регіонам України. Мені вже сьогодні пишуть споживачі, що в їхніх приватних будинках, які працюють на газу, тиск газу став набагато меншим. Тож, думаю, що нас очікує не тільки відключення електроенергії і газу. На нас чекає пониження температури в багатоквартирних будинках. Слід очікувати запроваджень обмежень подачі газу. І такий прогноз і на два найближчі місяці", — вважає Олег Попенко.

За словами експерта з ЖКГ, українцям слід підготуватися до можливих відключень та обмежень, принаймні до кінця березня. Проте все ж є шанс, що такі обмеження для споживачів не будуть тривалими — якщо Україні вдасться в терміновому порядку закупити потрібні обсяги імпортного газу та посилити системи протиповітряного захисту об'єктів газової інфраструктури.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про масовані удари ЗС РФ по енергооб'єктах, унаслідок яких оператори терміново ввели екстрені обмеження електроенергії. Йдеться про атаки по газовидобувній інфраструктурі в Полтавській області.

Раніше Фокус писав, що значне похолодання по всій території України веде до зростання споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту в енергосистемі.