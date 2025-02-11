Значне похолодання по всій території України веде до зростання споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту в енергосистемі. Проте не лише погода впливатиме на можливі обмеження для споживачів. Детально — у матеріалі Фокусу.

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Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Як повідомили в компанії "Укренерго", причина – встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня. "Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Для збалансування енергосистеми сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні оператора.

Як розповів Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зростання споживання веде до потреби обмежити споживачів. "Дефіцит потужностей внаслідок російської агресії, зниження середньодобової температури повітря до -6 градусів та недостатні обсяги газу у ПСГ – головні чинники, що матимуть вплив на ситуацію в енергосистемі", — зазначає Володимир Омельченко. І додає: підвищуються ризики відключень побутових споживачів. "Є ймовірність переходу до планових графіків обмежень у 1-2. У першу чергу це стосується Східних та Південно-Східних областей України, де існує найбільший дефіцит потужностей. Будуть також обмеження для бізнесу", — сказав Омельченко.

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Лютий без світла. Чи будуть відключати електроенергію в містах та якими можуть бути графіки

За словами експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокопа, якщо в найближчі тижні зберігатиметься морозна погода в більшості регіонів, ризики відключень побутових споживачів стрімко зростуть. До того ж, відключення можуть бути не лише через об’єктивний дефіцит електроенергії, а й внаслідок потреби у проведенні ремонтів на лініях та підстанціях.

Морозна погода та удари ЗС РФ збільшують ризики і аварійних відключень споживачів, кажуть фахівці Фото: Укренерго

"Ми бачили минулого тижня графіки відключень на Лівобережжі. І це та проблема, що на лівому березі Дніпра — дефіцит потужності: магістральні мережі не розраховані, щоб передавати такий обсяг електроенергії з правого берега, а всі три АЕС у нас на правому березі, і електричну енергію потрібно передавати на лівий берег, щоб там покривати дефіцит. Тому може бути така ситуація, що в певних регіонах будуть графіки, а в сусідніх до них регіонах їх не буде", — зауважив у коментарі Фокусу Андріан Прокіп.

Він також попередив, що ситуація може стрімко змінитись, якщо ЗС РФ активізують удари по енергетичній інфраструктурі. "Морозна погода, ворог може збільшити інтенсивність обстрілів, ризики відключень зростають. Плюс, коли морози, завжди існує невеликий ризик аварійності. Тому треба бути готовими, що можуть бути графіки відключень в різних регіонах", — каже Андріан Прокіп.

Ще один вагомий чинник, що впливатиме на можливі відключення електроенергії, — це ситуація з газовими запасами. "Особливу стурбованість викликає рівень заповненності ПСГ активним газом — 9,5% або 2,9 млрд. куб. м. Такого низького показника не було ніколи", — каже Володимир Омельченко.

Атаки ЗС РФ на газовидобувні підприємства ставлять під загрозу забезпечення електростанцій газовим ресурсом Фото: Getty Images

Нагадаємо, газовий запас має важливий вплив на ситуацію з електричною енергією, адже частина потужностей в Україні (електрична генерація) працює саме на природному газі. "Що стосується природного газу, то імпорт іде, незважаючи на завірення наших очільників Нафтогазу, що ніякого імпорту не буде, пройдемо сезон на власному газі, про що ми пам’ятаємо, але імпорт іде, і він давно вже йде, і для того, щоб виконувати номінації існуючі, то він має значно зростати. Тому що тільки за рахунок підземних сховищ і власного видобутку буде недостатньо. Треба відчутно збільшувати імпорт газу", — впевнений Володимир Омельченко.

Тим часом, як повідомляв Фокус, сьогодні вночі ЗС РФ здійснили атаку на газовидобувну інфраструктуру компанії "Нафтогаз" у Полтавській області.

Також Фокус писав, що атаки ЗС РФ на вітчизняні об'єкти видобутку газу збільшують ризики, що видобутий ресурс не зможе вчасно потрапити до підземних сховищ. Це означатиме різке зменшення запасів природного газу.