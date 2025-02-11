Морози, зростання споживання електроенергії та постійні удари ЗС РФ підвищують ризики, що оператору "Укренерго" доведеться запроваджувати графіки відключень для побутових споживачів. Яка ситуація з дефіцитом електроенергії та які регіони в зоні найвищого ризику, з’ясовував Фокус.

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У лютому 2025 року до більшості регіонів України прийшла справжня зимова погода з морозами від -1 до -16 градусів. Своєю чергою похолодання призвело до збільшення споживання електричної енергії. Компанія "Укренерго" 10 лютого запровадила обмеження, щоправда, лише для комерційних споживачів. Проте подальше зниження температури в регіонах країни та можливі влучання російських дронів по енергетичній інфраструктурі можуть посилити ризики відключень для побутових споживачів.

Електроенергія та лютневі морози: де будуть запроваджені відключення

В найближчі два тижні в Україні очікується морозна погода, а це означає поступове зростання споживання електроенергії. В умовах крихкої стабільності, коли Україна втратила частину потужностей через напад РФ та постійні удари по енергетичній інфраструктурі, зростання споживання веде до потреби обмежити споживачів, кажуть фахівці. "Дефіцит потужностей внаслідок російської агресії, зниження середньодобової температури повітря до -6 С та недостатні обсяги газу у ПСГ – головні визначальні фактори, що матимуть вплив на ситуацію в енергосистемі", — розповів у коментарі Фокусу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Ризики відключень зростають і через погодні умови, і через активні атаки ЗС РФ

На його думку, наразі підвищуються ризики відключень побутових споживачів. "Є ймовірність переходу до планових графіків обмежень у 1-2. У першу чергу це стосується Східних та Південно-Східних областей України, де існує найбільший дефіцит потужностей. Будуть також обмеження для бізнесу", — пояснив експерт.

Кожне наступне влучання по енергетичним об'єктам значно підвищує ризик потреби запровадження графіків відключень Фото: Укренерго

Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього, каже, що до пікового споживання справа ще не дійшла, але якщо, дійсно, в найближчі тижні зберігатиметься морозна погода в більшості регіонів, ризики відключень стрімко зростуть. До того ж, відключення можуть бути не лише через об’єктивний дефіцит електроенергії, а й внаслідок потреби у проведенні ремонтів на лініях та підстанціях.

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"Ми бачили минулого тижня графіки відключень на Лівобережжі. І це та проблема, що на лівому березі Дніпра — дефіцит потужності: магістральні мережі не розраховані, щоб передавати такий обсяг електроенергії з правого берега, а всі три АЕС у нас на правому березі, і електричну енергію потрібно передавати на лівий берег, щоб там покривати дефіцит. Тому може бути така ситуація, що в певних регіонах будуть графіки, а в сусідніх до них регіонах їх не буде", — каже Андріан Прокіп.

Графіки відключень можуть запровадити нерівномірно: в одному регіоні вони будуть діяти, тоді як в іншому ні Фото: УНИАН

Він також застеріг, що ситуація може стрімко змінитись, якщо ЗС РФ активізують удари по інфраструктурі. В такому разі графіків відключень українцям не уникнути. "Морозна погода, ворог може збільшити інтенсивність обстрілів, ризики відключень зростають. Плюс, коли морози, завжди існує ризик аварійності. Тому треба бути готовими, що можуть бути графіки відключень в різних регіонах", — зауважив у розмові з Фокусом Андріан Прокіп.

Потрібен газ: як ситуація із запасами газу в українських ПСГ впливає на дефіцит в енергосистемі

На ситуацію з дефіцитом електроенергії впливає не лише погода та пошкодження інфраструктури ворожими ударами, а також і наповненість газом підземних сховищ, адже експерти кажуть, що газу у ПСГ вже дуже небагато, і наразі стоїть питання, як підвищити обсяги закачування газу до сховищ. "Особливу стурбованість викликає рівень заповненності ПСГ активним газом — 9,5% або 2,9 млрд. куб. м. (дані офіційного сайту ЄС). Такого низького показника не було ніколи. Наприклад, у ЄС показник заповненості ПСГ — 49%", — повідомив Володимир Омельченко.

Достатність газу у сховищах має забезпечити сталу роботу блоків генерації, які працюють на газовому ресурсі

У Нафтогазі поки що від коментарів щодо ситуації з газом у ПСГ утримуються, щоправда, повідомляють на своєму сайті, що запасів газу достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

У Нафтогазі кажуть: запасів газу достатньо для стабільного проходження опалювального сезону Фото: УНІАН

Проте газове питання має важливий і вагомий вплив на ситуацію з електричною енергією, адже частина потужностей в Україні працює саме на природному газі. "Що стосується природного газу, то імпорт іде, незважаючи на завірення наших очільників Нафтогазу, що буцімто ніякого імпорту не буде, пройдемо сезон на власному газі, про що ми всі пам’ятаємо, але імпорт іде, і він давно вже йде, і для того, щоб виконувати номінації існуючі, то імпорт має значно зростати. Тому що тільки за рахунок підземних сховищ і власного видобутку ресурсу буде недостатньо. Треба відчутно збільшувати імпорт газу", — впевнений Володимир Омельченко.

Де нові станції: чи побудували в Україні запланований 1 ГВт нових енергетичних потужностей

Тим часом, лишається ще одне питання, яке експерти не надто охоче коментують, а саме, скільки нових потужностей вдалось побудувати останнім часом. Адже минулого літа президент Володимир Зеленський заявив, що "Україна має "чіткий план", як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року". Проте досі немає розуміння, скільки ж саме нових енергетичних потужностей побудували в Україні впродовж 2024 року.

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Народний депутат Ярослав Железняк, отримавши відповідь від НАЕК "Укренерго" щодо нових потужностей, повідомив, що минулого року в країні побудували 13% від запланованого – 133 МВт. Проте у відповіді Укренерго щодо нових енергетичних об’єктів також йшлося про те, що до зазначених обсягів та кількості установок не входить інформація про розподілену газову генерацію, котра підключена безпосередньо до установок та внутрішніх мереж споживачів і забезпечує живлення електроустановок і не видає потужність в ОЕС України. Це означає, що, ймовірно, введено в експлуатацію було більше зазначених 133 МВт, але скільки, не повідомлялось.

На газу працюють деякі блоки ТЕЦ і ТЕС, а також об'єкти розподільчої генерації, тому ресурс вкрай важливий для стабільності в енергосистемі, кажуть фахівці Фото: Пресслужба Нафтогазу

Тим часом, експерти кажуть, що активними темпами минулого року вводились в експлуатацію не об’єкти розподільчої генерації, а станції ВДЕ, зазвичай СЕС. Проте сонячні станції найчастіше будував бізнес для забезпечення власних потреб у електричній енергії. За даними Владислава Соколовського, голови правління Асоціації сонячної енергетики України, які він озвучив у інтерв’ю проєкту "Енергореформа", приблизно 800 МВт "сонця" приросло в 2024 році. Тобто, набагато більше, ніж відомо офіційно введених об’єктів розподіленої газової генерації. Проте, на жаль, вплив цих потужностей на енергосистему є обмеженим. "Такі потужності важливі, коли є сонце і коли період не пікового споживання. Тому для часткового закриття потреб бізнесу, який це будує, СЕС дуже важливі. А для всіх споживачів, для великих міст сонячні станції проблему дефіциту в енергосистемі не вирішують", — зауважив Андріан Прокіп.